El portavoz de Sumar exige a Sánchez que derribe "inmediatamente" el hotel Sidi Saler

Compromís ha exigido a la Demarcación de Costas la derogación de la concesión hotelera del Sidi Saler en el espacio protegido de la Albufera y que derribe completamente el alojamiento para recuperar el cordón dunar de la Devesa. Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís en el Congreso y diputado de Sumar, socio minoritario del PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez, ha registrado una batería de propuestas urgentes para cumplir con las sentencias que pesan sobre el Sidi Saler –con la licencia caducada– ante las informaciones de que un nuevo comprador pretende reabrir el hotel de lujo.

En su instancia a la Mesa del Congreso, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso argumenta que el antiguo hotel Sidi Saler "simboliza un modelo de desarrollo urbanístico basado en la ocupación y privatización del litoral en beneficio de intereses económicos y de la cultura del pelotazo". El hotel construido en los años setenta, explica Ibáñez, quedó integrado posteriormente en un espacio protegido y en el dominio público marítimo-terrestre. "A pesar de que lleva cerrado desde 2011 y actualmente está fuera de ordenación, habitualmente aparecen noticias de intentar reabrirlo para construir uno nuevo o bien remodelarlo para intentar sortear la legislación", señala el valencianista en alusión a las informaciones que viene ofreciendo Levante-EMV en los últimos días.

En 2025, la justicia avaló la decisión municipal del gobierno de Compromís de no conceder licencias para su rehabilitación y reapertura. "Su demolición no debería entenderse simplemente como derribar un edificio, sino como una oportunidad para revertir décadas de urbanización agresiva del litoral: retirar una infraestructura incompatible con la protección del entorno, recuperar el sistema dunar y devolver espacio a un ecosistema frágil como la Devesa del Saler y la Albufera", señala Ibáñez. "Desde una mirada social, además, supone cuestionar la idea de que cualquier espacio natural debe estar al servicio del turismo, el negocio inmobiliario o la rentabilidad privada. Frente a un modelo que convierte la costa en mercancía, la alternativa es defenderla como bien común: menos cemento, más protección ambiental y un litoral accesible y habitable para la población valenciana".

El diputado de Sumar-Compromís entiende que la recuperación ambiental de los terrenos debería ser el destino final del Sidi Saler, no su reapertura como otro establecimiento turístico. Y cita el ejemplo del Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, donde el Gobierno central ya ha impulsado la expropiación de los terrenos y la demolición del complejo. "No sería tolerable una discriminación y maltrato ahora contra la Albufera de València", alega.

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Por ello, el diputado pregunta al Gobierno en qué fecha tiene prevista la demarcación de Costas, del Ministerio de Transición Ecológica, "finalizar la concesión hotelera y la actividad mercantil privada en suelo público". Si existe proyecto, y en qué plazos, para la demolición inmediata del complejo hotelero Sidi Saler para la recuperación del cordón dunar de la Devesa. Y cuándo "va a cumplir el gobierno de España con su compromiso de dejar de ser cómplice de Israel e impedir cualquier actividad económica en España de origen israelí hasta que termine el genocidio palestino y haya un juicio justo", en alusión a Divarian, la anterior propietaria del edificio.