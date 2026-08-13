Los servicios de limpieza recogen 7,2 toneladas de basura en la playas de València

Los valencianos hicieron un "ejercicio de civismo y tranquilidad" durante la jornada de ayer, cuando se produjo el histórico eclipse solar, y eso se desprende, según ha manifestado la alcaldesa de València María José Catalá durante las declaraciones realizadas a pie de obra de asfaltado de la Gran Vía Marqués del Turia.

Esta afirmación viene respaldada por los bajos datos tanto de incidencias registradas por la Cruz Roja, apenas 10, las esacasas intervenciones y leves de la Policía Local pero también por la cantidad de residuos recogidos en las playas de València: 7,2 toneladas en la Malva-rosa, "una sexta parte de las que se recogen habitualmente en la noche de San Juan", destacó la primera edil.

Ante estas cifras la alcaldesa se ha mostrado muy agradecida a los vecinos que se aproximaron a uno de los puntos oficiales de observación del eclipse, unas 50.000 según las estimaciones del ayuntamiento y entre 900 y 1.000 hasta la zona de l'Albufera.

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"Creo que ha servido mucho la planificación, llevamos muchos meses planificando un operativo de más de 200 personas y muy ensayado por San Juan en la Malva-rosa", explicaba Catalá quien se desplazó hasta este mismo punto para ser testigo del fenómeno astronómico.