Veto al turista desnudo en la vía pública: el ayuntamiento multará con hasta 3.000 euros

Está claro que el calor que está haciendo en València es insoportable y que dan ganas de quedarse a refugio del aire acondicionado. Que más de uno habrá pensado en quitarse prendas de ropa por no aguantar más el bochorno. Afortunadamente, el sentido común, el pudor o la educación son las barreras que impiden al público general que se lleve a cabo el nudismo -total o parcial- en las calles de la ciudad.

Sin embargo, parece que la 'condición' de turista de quienes nos visitan en sus vacaciones nubla, en algunos casos, estos tres mecanismos de contención y se lanzan a deambular por el asfalto medio desnudos o directamente, 'en bolas'. Este mismo verano, tal como publicó Levante-EMV, los vecinos del barrio del Cabanyal, turístico donde los haya, se mostraban "hartos de ver gente en calzoncillos".

El turismo incívico provoca serios problemas de convivencia y molestias donde se instala, así que, ante los excesos de este tipo de viajero 'low cost' ya se está trabajando en un reglamento municipal que ataque donde más les duele: el bolsillo.

A este respecto la alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado que la ordenanza de convivencia que se aplicará a partir del próximo ejercicio busca precisamente "mejorar el tipo de turista que nos visita" para llegar al que invierte más en sus vacaciones y "respeta" a los residentes.

Apartamentos turísticos y desnudez

Para los vecinos del Cabanyal - Canyamelar el origen del problema de los turistas impúdicos está en el excesivo número de apartamentos vacacionales que inundan su barrio. El presidente de la asociación vecinal advertía que "si esto va a ser Magaluf, tenemos que pararlo. Los apartamentos no pueden ser el modelo de negocio de la ciudad. Y si no se hace nada seguiremos viendo turistas en calzoncillos por la calle, grupos de veinte personas en bicicleta en contradirección y un turismo de borrachera que está haciendo mucho daño al barrio", sentencia.

Los conflictos derivados de los alojamientos turísticos no solo afectan a los distritos marítimos de València, de hecho en Benicalap una comunidad de vecinos denunció hace unos días los daños en las zonas comunes que se habían cometido durante la construcción de un 'hostel' en los bajos de un residencial.

A este respecto, en el mes de mayo el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicó la "Regulación de los usos terciarios hoteleros" que pretende controlar la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad de València. Y ahora le toca el turno al propio turista.

Desnudo en un tejado del Cabanyal / Levante-EMV

Según han explicado desde el consistorio, la ordenanza contempla sanciones económicas que variarán dependiendo de la gravedad de las infracciones. Para ello, las conductas punibles se clasifican en leves, graves o muy graves. Las faltas leves conllevarán multas de hasta 750 euros; las graves de entre 750 y 1.500 euros y las muy graves, de entre 1.500 y 3.000 euros.

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Pero ¿cuáles son las conductas calificadas como muy graves? Pues algunas de las que ya se han observado por las calles de la ciudad: transitar o permanecer totalmente desnudo, o con prendas que exhiban los órganos sexuales al desnudo "en los espacios públicos y/o vías públicas o medios de transporte" será considerada una falta muy grave. También lo será permanecer totalmente desnudo en cualquier otro espacio cuando "tal desnudez resulte fácilmente visible, incluidos los medios de transporte y las instalaciones públicas".