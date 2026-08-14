La carrera de obstáculos administrativos para reabrir el Sidi Saler

El cambio de titularidad del Sidi Saler abre un nuevo escenario en términos comerciales, derivado del impulso que la empresa propietaria buscará dar al hotel de cinco estrellas, con un proyecto que incluye, entre otras cosas, un centro dedicado a la recuperación y conservación de la fauna marina y de los ecosistemas litorales; un estudio botánico detallado para restaurar la vegetación característica de la Devesa del Saler; o un sistema de monitorización ambiental continua que permita evaluar el comportamiento energético del edificio. Es decir, el proyecto intenta desde su concepción sortear los reparos que las administraciones competentes puedan albergar en torno a un nuevo negocio hotelero en el Parque Natural de l’Albufera.

Pero el camino no será sencillo y la operación está sujeta al éxito de la nueva propietaria en sortear los obstáculos. De momento, las informaciones publicadas por Levante-EMV han hecho que Compromís se mueva y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, portavoz adjunto también de Sumar, ha reclamado a Pedro Sánchez el “derribo inmediato” del hotel, una exigencia significativa habida cuenta de que Sumar es socio minoritario del PSOE en el Gobierno de España. No está de más recordar además que los socialistas y Compromís gobernaron ocho años la Generalitat y el Ayuntamiento de València.

El Sidi Saler visto desde fuera / Fernando Bustamante

Ibáñez ha identificado el Sidi Saler como un “símbolo de la cultura del pelotazo” y reclama a Costas caducar la concesión del hotel, figura administrativa sobre la cual se han venido realizando declaraciones contradictorias. En 2025, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó que el Sidi Saler “ya no tiene concesión y no ha lugar a una nueva” tras los fallos judiciales que avalan la denegación de licencias. Sin embargo, preguntados por el derribo que pide Sumar, en la Delegación del Gobierno explican ahora que la concesión es de 30 años más una prórroga de otros 30 años a contar desde 2007, de modo que, mientras se mantenga la ocupación territorial, cualquier acción del Ejecutivo sería "prevaricar".

El nuevo proyecto al que ha accedido Levante-EMV teóricamente se ajusta a lo exigido por Costas –sin modificación de alturas ni volúmenes–, pero incluso si el Gobierno ataja las diferencias internas y concede su visto bueno, el Sidi Saler necesitaría superar además otras dos pantallas administrativas. Por un lado están las licencias municipales de rehabilitación y reapertura. En 2022, el ayuntamiento de Joan Ribó caducó la licencia ambiental del negocio tras más de una década de inactividad, superando de este modo el tiempo máximo sin actividad legalmente permitido. Más tarde, en 2023, el consistorio denegó definitivamente las peticiones de obra y reapertura presentadas por Divarian y Coral Homes.

Devastación en el interior del Sidi Saler / Fernando Bustamante

Sentencias en contra

Asimismo, en octubre de 2024 el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 5 de València reafirmó la caducidad de la licencia de actividad que el hotel tenía desde 1999, al constatar el juez que la actividad hotelera cesó en 2011, una sentencia que los propietarios recurrieron ante el TSJCV –el alto tribunal aún no se ha pronunciado–. En paralelo, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 9 respaldó la denegación de las licencias de obras para rehabilitar el edificio al ratificar que el hotel tiene seis plantas frente a las dos permitidas por el Plan General, pero este litigio también se elevó al TSJCV.

La pisicina exterior el hotel Sidi Saler, en la actualidad / Fernando Bustamante

Ahora, con el PP al frente del ayuntamiento el camino municipal se habría allanado para el nuevo proyecto de Sidi Saler, pues el diseño que el nuevo dueño ultima es básicamente lo que la alcaldesa María José Catalá lleva varios años reclamando: un alojamiento “sostenible” y respetuoso con su entorno. Faltaría ver si el consistorio del Partido Popular y Vox tiene capacidad para articular una licencia distinta sobre el mismo recinto hotelero en base a las singularidades del nuevo proyecto, como el citado centro de investigación, la recuperación y conservación de la fauna marina y de los ecosistemas litorales, que se integraría en las instalaciones propias del hotel.

Competencia del Ministerio

Y la tercera escala que debe atender el nuevo proyecto de hotel cinco estrellas en el Parque Natural de l’Albufera es la autonómica. Aunque, se trata de una construcción ubicada dentro del dominio público marítimo-terrestre, por lo que corresponde al Ministerio determinar si puede recuperar su uso –siempre que este sea compatible con los criterios establecidos en la Ley de Costas–, la Generalitat tiene competencias para determinar qué usos son compatibles con la ordenación y los valores ambientales del espacio, especialmente teniendo en cuenta que el edificio se encuentra actualmente, por sentencia judicial, fuera de ordenación sustantiva.

Una de las habitaciones del Sidi Saler, con la playa al fondo / Fernando Bustamante

"El PORN de l’Albufera tiene capacidad para establecer los usos compatibles en los diferentes ámbitos de zonificación", introducen fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente. "El objetivo de la Generalitat es hacer viable una eventual restauración del edificio y un uso compatible con sus valores ambientales, buscando un equilibrio entre ambos aspectos", añaden las mismas fuentes. “En todo caso, cualquier recuperación del uso del inmueble quedará condicionada a la previa autorización de Costas, que es la Administración competente en materia de dominio público marítimo-terrestre”, insisten en la citada conselleria.

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Informe de Evaluación Ambiental

Parece por tanto que el nuevo articulado del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la cuenca hidrográfica de l’Albufera, actualmente en revisión, no sería un impedimento siempre que la restauración del edificio persiga usos ambientales. Con todo, el proyecto de hotel también deberá obtener el informe favorable de Evaluación Ambiental con la consulta vinculante de la Conselleria a los servicios territoriales directa o indirectamente implicados. Solo después de recorrer este larguísimo laberinto administrativo y judicial el nuevo Sidi Saler sería algo más que un dibujo sobre un papel.