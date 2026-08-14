Uno de los ficus señoriales de València 'pierde un brazo'

Los tesoros botánicos de la ciudad van mucho más allá, sin duda, de las palmeras y los naranjos que pueblan las calles de València. Porque si hay un tipo de árbol señorial y emblemático en los jardines urbanos del Cap i casal esos son los ficus con los que seguro, nos unen más lazos de los que podríamos pensar a priori.

La rama del árbol del jardín de la Biblioteca de València cayó el pasado jueves por la tarde / Lucía Company

Seguro que si los nacidos en los años 70 y 80 buscan en los álbumes de fotos familiares encuentran alguna imagen de la infancia jugando o posando en las raíces y el tronco de los ficus de la Glorieta, el Parterre o de la plaza de la Legión Española. Nos llevan acompañando toda la vida y forman parte de la identidad de la ciudad, de hecho, están incluidos en el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Comunitat Valenciana, que por cierto, es la región con mayor número de árboles protegidos de toda España, con 2.439 ejemplares.

Un gigante herido

Pero estos no son los únicos ficus enraizados en la capital, ni mucho menos. Otro gigante de esta especie da sombra a cientos de valencianos cada día en los jardines de la Biblioteca Pública de València, la de la calle del Hospital. Este enorme ficus, fue plantado en el año 1979 y a sus casi 50 años de existencia las medidas que presenta son de infarto: su copa tiene un diámetro de alrededor de 30 metros, mide casi 18 metros de altura y el perímetro del tronco supera los tres metros, ahí es nada.

Ahora, este coloso Ficus macrophylla o Higuera australiana está herido porque ha perdido un brazo. En la tarde del pasado jueves una de sus ramas se partió sobresaltando a los viandantes que se encontraban en la zona. Uno de los testigos fue el popular periodista Eugeni Alemany quien compartió unas imágenes de la rama en el suelo explicando que se escuchó un chasquido antes de que cayera al suelo. "Por suerte -explicaba- no ha herido a nadie que estaba debajo".

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Las altas temperaturas parece que han afectado a este majestuoso ficus quien lleva dándonos sombra y frescor mientras él soporta un calor sofocante a su medio siglo de vida.