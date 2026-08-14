Festivo
Mañana no habrá mercaditos en València y solo abrirá un mercado municipal
Este sábado es festivo en todo el país y tampoco se instalarán los mercadillos ambulantes de dos barrios de la ciudad que se celebran este día
Mañana, 15 de agosto, es uno de esos días que son festivos con mayúscula. Porque además de ser un sábado de agosto, el mes de vacaciones por excelencia, es la celebración de la Asunción de la Virgen, jornada no laborable que figura en el calendario de todo el país. Así que si València ya está funcionando a medio gas, este fin de semana lo más seguro es que las calles de la ciudad estén desiertas y los comercios, cerrados.
Sin embargo, para aquellos que no estén disfrutando del parón estival y deban quedarse en el asfalto hay un reducto donde podrán adquirir víveres en el caso de que la despensa haya empezado a flaquear. Se trata del Mercat Municipal de Jesús.
Así lo ha informado el Ayuntamiento de València desde donde se ha concretado que las paradas de este mercado permanecerán abiertas en su horario habitual y ofrecerá servicio a las personas compradoras que deseen acercarse al recinto. La apertura del Mercat de Jesús, explican, se produce a petición de los vendedores y vendedoras del establecimiento comercial, que han solicitado al permiso de apertura para este día festivo.
No habrá mercaditos este sábado
Este 15 de agosto, tampoco habrá mercaditos en los barrios de València, ha informado el consistorio. Así que los vecinos de Jesús y los de Benicalap se quedarán sin los mercadillos ambulantes que se ubican en sus calles todos los sábados del año.
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