Las obras en la calle Colón estan programadas para acabar antes de Navidad

El concejal de Urbanismo y Vivienda y alcalde en funciones, Juan Giner, ha visitado este viernes las obras de remodelación integral de la calle Colón, uno de los principales ejes comerciales de València, cuyos trabajos se iniciaron en junio y avanzan conforme al calendario previsto para concluir en diciembre de 2026. Durante la visita, Giner ha subrayado que la actuación mantiene el ritmo planificado y que los trabajos se intensifican durante el mes de agosto con la incorporación de un tercer equipo, que se suma a los dos que ya venían trabajando en simultáneo desde extremos opuestos de la vía. Este refuerzo coincide con la ejecución del tramo de la plaza de Els Pinazos.

“Las obras de Colón avanzan a buen ritmo y cumpliendo los plazos. Como estaba previsto, en agosto se ha sumado un tercer equipo de trabajo para aprovechar el verano y acometer el tramo de la plaza de Els Pinazos, con el objetivo de dejar lista esta gran transformación del centro en diciembre, justo a tiempo para la campaña comercial de Navidad”, ha manifestado Juan Giner.

Los trabajos realizados

Las obras se concentran en las aceras —de seis metros de ancho—, que se dividen en dos mitades longitudinales para avanzar desde las fachadas hacia la calzada sin cortar en ningún momento el tráfico de la vía, más allá de afecciones puntuales al trabajar sobre los bordillos. El porcentaje de acera renovada ya alcanza el 55 %. El plan de ejecución mantiene como prioridad garantizar en todo momento el acceso a los comercios de Colón.

La remodelación, ejecutada por Pavasal e integrada en el Plan Valentia, actúa sobre una superficie de 21.900 metros cuadrados con una inversión superior a los 2 millones de euros. El proyecto renueva el pavimento —con 8.137,20 metros cuadrados de granito en las aceras para integrarse con las reurbanizaciones ya ejecutadas en el entorno y 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente que reducirá el ruido y las emisiones— y amplía el espacio peatonal con la retirada de elementos impropios de las aceras.

Además, se renueva el mobiliario urbano con la instalación de 60 bancos y sillas y 90 papeleras que pondrán fin a la disparidad de estilos y modelos existente en la actualidad y se incorporan mejoras de accesibilidad, señalética y semáforos específicos para bicicletas en toda la calle.

La intervención se extiende también a la plaza de Els Pinazos y a la calle Cerdà de Tallada, junto al Palacio de Justicia, para lograr un entorno más cohesionado y accesible en el centro de la ciudad.

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Plan Valentia

El Plan Valentia es el proyecto municipal con el que el Ayuntamiento de València quiere unificar la imagen del centro de la ciudad y dotarlo de una identidad urbana propia, coherente y reconocible, a partir de un catálogo de criterios estéticos —pavimentos, mobiliario y elementos urbanos— definido por el Consejo Asesor de Urbanismo. La calle Colón es la primera actuación en la que se aplica este plan y en la que se estrena su sello identitario Valentia.