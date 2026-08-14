El polideportivo de Sant Isidre acogerá competiciones de alto nivel

El Ayuntamiento de València avanza en la construcción del nuevo polideportivo de Sant Isidre, con una inversión de más de 8’1 millones de euros. Los trabajos concluirán a finales de este año. “En este mandato, el polideportivo de Sant Isidre será por fin una realidad para los vecinos y vecinas del barrio, como lo es desde 2024 el nuevo polideportivo de Nou Moles y como lo es, desde este mismo verano, el nuevo polideportivo del Parc Central. Cumplimos así con una demanda vecinal histórica”, ha manifestado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

“Desde el año 2007, los vecinos y vecinas de Sant Isidre venían solicitando una instalación deportiva de estas características, una reivindicación a la que en solo tres años de gobierno municipal le dimos respuesta”, ha añadido el edil.

El Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras de construcción del nuevo polideportivo de Sant Isidre, por un importe de 8.102.320,58 euros en una licitación a la que se habían presentado 13 empresas. El plazo de ejecución de las obras está previsto en 17 meses.

Con esta nueva instalación, la Concejalía de Deportes y la Fundación Deportiva Municipal (FDM) atienden las demandas vecinales que solicitaban disponer en el barrio de Sant Isidre de nuevos servicios deportivos al no disponer en el entorno de una instalación de estas características.

La nueva instalación municipal se ubicará en una parcela de 3.951 m², situada entre las calles del Arquitecto Segura de Lago y Mariano de Cavia. El edificio se distribuirá en dos plantas y sótano, donde se integrarán una sala multideportiva con rocódromo; una pista polideportiva de 45x25m para deportes de sala; dos salas multideportivas; cuatro vestuarios de equipos, dos generales y otros de árbitros. Dispondrá también de una zona de aguas climatizadas de 400 m² útiles, donde habrá un vaso de piscina de 20x10m y 1'40 de profundidad, así como varios almacenes. La instalación podrá alojar competiciones de alto nivel y otros eventos.

Noticias relacionadas

Además, el pabellón contará con una estancia para botiquín o sala de enfermería, un mostrador de recepción y atención a personas usuarias, despacho anexo de secretaría y despacho de dirección, además de lavabos y espacios auxiliares para limpieza y mantenimiento.