La Casa dels Bous renace en València: la memoria del Cabanyal de Sorolla y Blasco Ibáñez

Joaquín Sorolla pintaba bajo el sol de la Malva-rosa mientras Vicente Blasco Ibáñez observaba el mismo paisaje para convertirlo en literatura para Flor de mayo (F. Sempere y Compañía, 1901). Entre barcas, pescadores y grandes bueyes que entraban en el agua para arrastrar las embarcaciones, ambos encontraron el universo que alimentaría algunos de sus trabajos más reconocibles y una relación de amistad que duró hasta el final de sus días. Más de un siglo después, uno de los escenarios de aquella vida marítima, la Casa dels Bous, se prepara para renacer como Museu de la Mar.

"Teniendo enfrente el mismo modelo"

De hecho, Vicente Blasco Ibáñez no se refirió directamente a la muerte de su amigo Sorolla hasta el prólogo de una nueva edición de Flor de mayo, fechado en 1923, el mismo año del fallecimiento del pintor. Allí dejó el que sería su último y más íntimo homenaje a Sorolla: "Otro recuerdo emotivo guarda para mí Flor de mayo. Muchas veces, al vagar por la playa, encontré a un pintor joven -solo tenía cinco años más que yo- que laboraba a pleno sol, reproduciendo mágicamente sobre sus lienzos el oro de la luz, el color invisible del aire, el azul palpitante del Mediterráneo, la blancura transparente y sólida al mismo tiempo de las velas, la mole rubia y carnal de los grandes bueyes cortando las olas majestuosamente al tirar de las barcas.(...) Este pintor y yo nos habíamos conocido de niños, perdiéndonos luego de vista. (...) Trabajamos juntos, él en sus lienzos, yo en mi novela, teniendo enfrente el mismo modelo. Así se reanudó nuestra amistad, y fuimos hermanos, hasta que hace poco nos separó la muerte".

En 1903, Sorolla pintó Pescadoras valencianas, una luminosa escena de playa que refleja la madurez de su pintura. El cuadro retrata un momento cotidiano en la Malva-rosa, con mujeres seleccionando el pescado recién descargado de las barcas para luego venderlo.

La obra las denomina "pescadoras", el término más preciso sería "pescaderas", ya que la pesca era una tarea reservada a los hombres. La escena, también evocada por Blasco Ibáñez en Flor de Mayo, muestra a cuatro mujeres con pañuelos en la cabeza y cestos al brazo, mientras otra anota las compras en una libreta y un pescador supervisa la operación. Al fondo, varias embarcaciones esperan ser arrastradas hasta la arena por los bueyes de la cofradía.

La petición de Alfonso XII

Fundada en 1873 para defender a los pescadores, la Marina Auxiliante impulsó un conjunto de instalaciones que hoy forma parte del patrimonio marítimo del Cabanyal: la Casa dels Bous, la Lonja de Pescadores, las casitas de Tenyidors y la fábrica de hielo, destinadas al arrastre de las barcas, la venta de las capturas, el teñido de las redes y la conservación del pescado.

Pero la ubicación de la verdadera Casa dels Bous se originó gracias a la visita de Alfonso XII a València en 1877, que permitió a los pescadores trasladar al rey sus reclamaciones. El monarca autorizó personalmente la construcción de una nueva cerca de la playa: "Ninguna autoridad se oponga a que los pescadores de Pueblo Nuevo del Mar, pertenecientes a la Marina Auxiliante, edifiquen una casa para los toros".

La Casa dels Bous se articulaba en dos cuerpos. El volumen delantero estaba destinado a la vivienda de los cuidadores de los animales, conocidos como bouers, mientras que el trasero servía de establo y almacén de forraje para los bueyes empleados en la entrada y salida de las barcas del mar. Frente al edificio se encontraba el pati dels bous y, junto a él, el pati de Tenyidors, un solar trapezoidal colindante con el conjunto histórico.

Cofradías de pescadores

El abandono de los bueyes como sistema de arrastre de las embarcaciones, hacia la década de 1930, marcó el inicio del deterioro de la Casa dels Bous. Al perder su función original, el inmueble fue destinado sucesivamente a depósito, almacén, cooperativa y sede de las cofradías de pescadores. Estos nuevos usos provocaron numerosas modificaciones en su distribución interior y alteraron progresivamente su configuración histórica.

Así ha quedado la Casa dels Bous tras la rehabilitación / Hortensia García

En la década de 1990, el edificio fue alquilado a una empresa dedicada a la fabricación de piezas mecánicas, circunstancia que dio lugar a una nueva y profunda reforma.

Las casitas de Tenyidors también experimentaron importantes transformaciones. Tras la riada de 1957, que destruyó numerosas viviendas del barrio, algunas de estas construcciones fueron utilizadas como alojamiento provisional por las familias damnificadas.

A comienzos de los años noventa, el Ayuntamiento de València adquirió el conjunto. Muchas de las casetas fueron entonces derribadas y otras quedaron tapiadas. En la actualidad únicamente permanecen en pie tres de las 37 edificaciones originales, aunque todavía pueden apreciarse las huellas de las desaparecidas en los muros medianeros y en el pavimento, últimos vestigios de un espacio esencial para comprender la historia pesquera y social del Cabanyal.

Utensilios utilizados para la reparación de embarcaciones. / Levante-EMV

¿Qué se verá?

El futuro Museu de la Mar ocupará la Casa dels Bous y las casitas de Tenyidors. La exposición permanente se concentrará en la antigua nave de establos, presidida por un llaüt tradicional acompañado de aparejos de pesca y reproducciones de Joaquín Sorolla y Vicente Blasco Ibáñez.

L’ETNO cederá embarcaciones, indumentaria, redes y útiles vinculados a los oficios marítimos, mientras que el SIAM aportará materiales recuperados de un antiguo taller de carpintería naval. La primera planta se destinará a exposiciones temporales.