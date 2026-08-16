Las camisetas del mundial disparan el "top manta" en el centro de València

El "top manta" ha vuelto a las calles del centro de València, de las que nunca se fue del todo, con más fuerza que nunca. El mundial y el fenómeno de las equipaciones del fútbol han supuesto un importante crecimiento para esta actividad.

Sonia, (su nombre no es real para preservar su anonimato) tiene 24 años y va con su madre por el centro de València. En el suelo del paseo Russafa, cuatro personas extienden ante ellas un catálogo del que lleva siendo el producto estrella de la temporada primavera-verano de este año: Las camisetas de fútbol del mundial. Son argentinas; sin embargo, van buscando la camiseta que ha arrasado completamente por su simpleza. Hablamos, cómo no, de la segunda equipación española, la blanca, que está en boca (Y en muchos casos, en el cuerpo) de todo el mundo.

El Top Manta no es un fenómeno nuevo en la ciudad, y la venta de productos falsificados a precios muy bajos debido a su calidad y dudosa procedencia forma parte del paisaje típico de la metrópolis desde los años 90. Buscando la relevancia y permanencia, se ha ido adaptando al mercado y los tiempos que corren. En la zona centro, las bases desde las que operan son tres: El Pasaje Doctor Serra, la calle Juan de Austria, y el paseo Russafa. Estos han sido siempre los puntos de actividad principales de la ciudad, aunque hay otros en la playa, con otro mercado más adaptado a la localización.

Un producto en constante evolución

En sus inicios, durante gran parte de las décadas de los 90 y los 2000, el producto estrella, sin duda, eran, primero, las cintas de video y posteriormente los CDs con películas obtenidas de forma pirata que se convertían en una lotería.

Posteriormente, las grandes marcas de lujo como Louis Vuitton, Gucci o Prada se podían encontrar en las mantas de toda la ciudad, así como las últimas tendencias en el departamento de calzado y zapatillas. Esta venta, que aún está presente en las calles, ha ido dando paso al producto que ha revolucionado esta economía sumergida: Las camisetas de fútbol. Desde equipos míticos de la liga española como el Barcelona FC o el Real Madrid, hasta las camisetas más vistosas del mundial, el surtido de equipaciones que el "top manta" ofrece es de lo más amplio.

Uno de los puestos del Top Manta, en la calle Don Juan de Austria / Anna Mora / Alma Cabanes

La camiseta blanca española, la ganadora indiscutible

La más cotizada es la segunda equipación de España en el mundial. “Se venden muchas, hoy ya he vendido ocho”, confiesa uno de los vendedores. Unos viandantes de Juan de Austria se paran a mirar las camisetas , de todos los colores y de todas las formas: “no nos gusta el fútbol, no hemos visto ni un partido, pero esto es increíble”. Se refieren no solo a la variedad, sino a la exactitud de las réplicas, así como al hecho de que ya existen camisetas con las dos estrellas de campeones pese a que ya estén a la venta en puntos oficiales.

En lo que respecta al precio, en un inicio, las de una estrella, así como las de otros equipos, se ofrecen a 20 euros, mientras que las de dos estrellas tienen un precio de salida de 25, obviamente con posibilidad de regateo. El precio inicial más bajo que este periódico ha encontrado es de 15 euros, pero eso si se trata de "una chica guapa”, como dicen los vendedores.

Los principales consumidores de esta economía sumergida son los turistas, que pasean en bloque por las calles de la capital. Compran, sobre todo, la segunda equipación de España, que posiblemente se ha convertido ya en un símbolo del mundial y de la victoria española.

El logo del mundial, visible en las camisetas del top manta / Anna Mora / Alma Cabanes

La realidad detrás de las mantas

“Nosotros buscamos sobrevivir, pero la policía siempre nos acaba quitando todo”, dice uno de los manteros del Pasaje Doctor Serra, justo enfrente de Primark. La venta de falsificaciones está penada por la ley y todos son conscientes de ello. “La policía viene y nosotros nos vamos, así funcionamos”, explica. "Ayer me lo quitaron todo, lo que llevo hoy es todo nuevo", comenta. Imágenes de policías persiguiendo a manteros están muy presentes en el imaginario colectivo y forman parte del negocio de la compra-venta de falsificaciones.

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Pese a la ilegalidad de sus actos, algunos de estos "comerciantes" dan las gracias a este boom futbolístico, que les ha traído un nuevo comienzo debido a la altísima demanda. Uno de los compradores lo tiene claro: "120 euros o más por una camiseta no lo puede pagar todo el mundo, en cambio, 20 es muy asequible. La calidad no será la mejor, pero es lo que hay". Cuando se les menciona la policía y la irregularidad de su trabajo, los manteros apelan también a la empatía:"somos humanos, también".