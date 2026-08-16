Fallas
Recuperado al fin: el ninot de 1969 que se perdió en los 90 vuelve al Museo Fallero de València
El ninot 'Tot és cant', del artista Ramon Sanchis, fue localizado entre los fondos del centro cultural tras una reforma integral del Museo Fallero
El Museo Fallero de València ha recuperado el ninot “Tot és cant” de la falla Espartero-Ramón y Cajal, declarado ninot indultat infantil de València del año 1969. El ninot, que pertenecía a la falla infantil llamada Tot és cant i melodia se encontraba desaparecido desde los años 90 cuando se acometió una reforma integral del Museo Fallero y una reorganización de su colección. Por este motivo, el recorrido histórico del museo por la colección de ninots saltaba desde el año 1968 al 1970.
El ninot, que ha sido localizado finalmente entre los fondos del centro cultural, es del artista Ramon Sanchis y reproduce la figura de un hombre invidente y un perro sobre una peana en forma de estrella. El museo procederá ahora a la restauración del ninot para que pueda incorporarse a la colección lo antes posible.
No es el primer ninot de Ramon Sanchis del que dispone el Museo Fallero. En los años 60, Sanchis era un habitual de los ninots indultats de València e hizo otras figuras que se conservan en el centro cultural.
Con la recuperación del ninot del año 1969, el Museo Fallero completa la colección de ninots indultats infantiles y permite establecer un hilo conductor que recoge la evolución del modelado y la escultura fallera de finales de los años 60.
Se da la circunstancia de que la comisión fallera de Espartero-Ramón y Cajal ha ganado también este año el premio al ninot indultat infantil de las Fallas de València.
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