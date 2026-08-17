El Campus Internacional València Danza, acogido en la Petxina, bate récord con 153 bailarines en su XVII edición

El Complejo Deportivo y Cultural de la Petxina, instalación gestionada por la Fundación Deportiva Municipal de València, acoge durante estos días la XVII edición del Campus Internacional València Danza, que ha empezado con una participación récord de 153 bailarines y bailarinas, la cifra más alta conseguida en la historia de esta iniciativa. Organizado por la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM), con la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero, el campus reúne durante doce jornadas a estudiantes, bailarines y bailarinas preprofesionales y profesionales llegados de diferentes puntos de España y del extranjero.

La celebración de este campus consolida el Complejo Deportivo y Cultural de La Petxina como un espacio de referencia para la acogida de grandes acontecimientos vinculados al deporte, la actividad física y las disciplinas artísticas.

La Fundación Hortensia Herrero, que impulsa este proyecto desde hace trece años, hace posible que el Campus vuelva a tener lugar en La Petxina y, además, otorga 15 becas a jóvenes bailarines de la Comunitat Valenciana, cinco de ellas con alojamiento y manutención incluidos, y favorece así el acceso al programa formativo de nuevos talentos.

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha destacado que «acoger de nuevo el Campus Internacional de Danza de València en el Complejo de La Petxina es una gran oportunidad para València. Hablamos de un encuentro decisivo para los quienes empiezan a abrirse camino en el baile y, a la vez, es una ocasión para dar visibilidad en la ciudad más allá de nuestras fronteras: unas semanas donde se forma talento, se crea y se aprende que la constancia en la danza lo es todo». Igualmente, ha reafirmado el compromiso municipal con el impulso del talento artístico y la promoción de iniciativas que generan nuevas oportunidades para la juventud valenciana.

El campus

Presidido por la valenciana Gema Casino Penalba y dirigido artísticamente por Fabrice Edelmann y José Carlos Blanco, el Campus vuelve a completar todas las plazas en una edición que combina clases técnicas, preparación física, repertorio clásico y talleres coreográficos impartidos por figuras de reconocido prestigio internacional, entre ellas Arantxa Argüelles, encargada del repertorio clásico, así como coreografías de creadores como Nacho Duato, Sol León & Paul Lightfoot y Jacopo Godani, y permite a los participantes conocer de primera mano diferentes lenguajes y estilos coreográficos.

La decimoséptima edición refuerza además la apuesta por la excelencia artística y amplía las estancias formativas en algunos de los principales centros y compañías de danza europeas. Entre las entidades colaboradoras figuran la Compañía Nacional de Danza, The Stuttgart Ballet, Basel Ballet, Júnior Ballet Antwerp, València Dancing Forward, IT Danza, Dutch National Ballet Academy o la Ballet Academy of the Vienna State Opera, entre otros, facilitando el contacto directo de los participantes con el ámbito profesional.

Desde ADAM destacan que el campus constituye “una oportunidad única para aprender de destacados profesionales de la danza, que comparten experiencias con los participantes , la visión artística y la pasión por este arte”. Igualmente, subrayan que el apoyo de la Fundación Hortensia Herrero y las instalaciones del Complejo Deportivo-Cultural de La Petxina han permitido consolidar este proyecto como uno de los programas de formación en danza de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

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El equipo docente está integrado, además de por la dirección del campus, por Arantxa Argüelles, Emmanuelle Broncin, Olivier Coeffard, Luis Gadea, Zoe Lenzi, María López, Yolanda Peña, Juan Polo y Jaime Roque, todos ellos profesionales de reconocido prestigio internacional. La muestra de clausura tendrá lugar el próximo 28 de agosto, a las 17.30 horas, en el Auditorio Municipal de Riba-roja de Túria, con entrada gratuita. En ella, el público podrá disfrutar del trabajo desenrollado por los participantes durante las doce jornadas de formación y cierra con broche de oro una edición récord del Campus Internacional València Dansa.