La conexión ciclopeatonal del Grau de València avanza con una inversión de 1,8 millones de euros

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias y alcalde en funciones de València, Juan Giner, ha supervisado este lunes el avance de las obras del camino ciclopeatonal del Grau, una infraestructura reclamada por los vecinos y vecinas que se encuentra en ejecución desde mediados de junio y que conectará los distritos de Poblats Marítims, Camins al Grau y Quatre Carreres con la fachada marítima de la ciudad.

Esta conexión permitirá completar el recorrido del gran corredor verde del Túria en su tramo final, unirá el Tramo XVI del Jardín del Túria, a la altura del entorno del Oceanogràfic, con el Pont de les Drassanes, por el borde derecho del antiguo cauce.

El concejal de Urbanismo ha subrayado que este camino es “una demanda histórica de los vecinos y vecinas” y ha destacado que con él “se completa el gran eje verde del Túria hasta el mar y mejora la conexión sostenible entre los barrios del sur y los marítimos".

El itinerario tendrá una longitud aproximada de 1,3 kilómetros y un ancho variable de entre 3 y casi 6 metros, concebido como una senda de uso compartido con prioridad peatonal.

El elemento más singular del proyecto es una gran pasarela metálica de doble vano (de 35 y 19 metros de luz), con una longitud total de 54 metros y 4,5 metros de anchura útil y que cruzará el canal sin apoyos intermedios para no afectar a su capacidad hidráulica.

Según ha detallado Juan Giner, esta pasarela se encuentra actualmente en fabricación y su colocación, prevista para finales de año, se prolongará durante aproximadamente dos meses.

Su diseño responde a un estudio hidráulico específico, de manera que el tablero se sitúa por encima de la lámina de agua de una avenida de 500 años de período de retorno, con medio metro de resguardo, y de la de 100 años con un metro adicional, lo que garantiza la seguridad y la integridad de la infraestructura frente a eventuales crecidas.

El recorrido cruzará el cauce mediante la nueva pasarela y continuará por el margen derecho, pasará por debajo del puente ferroviario de la Serradora a través de un paso inferior existente que se acondicionará para mejorar su accesibilidad e integración ambiental.

A la altura de la estación de bombeo de Cantarranas se separarán los dos itinerarios: el ciclista, por la calle de L'Estacioneta, y el peatonal, por la mota del cauce, rodeando el borde oeste del Pont de les Drassanes. En las zonas pendientes de urbanizar se emplearán firmes de tierra estabilizada, que reducen el impacto de la actuación.

El proyecto contempla tres zonas de descanso con bancos cada 50 metros, alumbrado público de bajo consumo con sensores de presencia, arbolado y vegetación de bajo mantenimiento (almeces, tomillo, manzanilla y romero), mobiliario urbano, aparcabicis, fuentes bebedero y videovigilancia. Las rampas de acceso a la pasarela cumplen los criterios de accesibilidad universal.

Una inversión de 1,8 millones de euros

La obra está siendo ejecutada por la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales y cuenta con una inversión asociada de 1,8 millones de euros, cofinanciada por la Generalitat mediante una subvención de hasta un millón de euros en el marco de la Capitalidad Verde Europea 2024.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que la actuación estará terminada en el primer trimestre de 2027. El proyecto cuenta con el informe favorable de Patrimonio, dado que el Pont de les Drassanes se encuentra en proceso de ser declarado Bien de Relevancia Local (BRL).

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El camino ciclopeatonal se integra en el desarrollo del PAI del Grau y en el futuro Parc de Desembocadura, dentro del gran frente litoral que conectará el antiguo cauce del Túria con el mar y dará continuidad al Jardín del Túria desde el Parc de Capçalera hasta la fachada marítima.