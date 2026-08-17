Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exjefe policía Valenciaplan contra terremotosanuncio entierrosCorredor MediterráneoNovilladas AlgemesíCañizares
instagramlinkedin

Colegio

Fallece Mari Carmen Armiñana, la "entrañable" profesora de Lengua de cientos de valencianos

Decenas de estudiantes recuerdan a la profesora de Lengua del colegio Escolapias de València por su dedicación y cariño en las aulas

Mari carmen Armiñana era profesora de Lengua en Escolapias

Mari carmen Armiñana era profesora de Lengua en Escolapias / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

F. Pascual

València

"Maravillosa profesora y gran persona, aprendí muchísimo de ella y con ella", "no tengo para ella más que buenas palabras y mejores recuerdos", "¡qué pena, y qué profesora tan entrañable"... son una muestra de los mensajes que decenas de estudiantes del colegio Escolapias de València han dejado en el perfil de Instagram del centro educativo al conocer el fallecimiento de Mari carmen Armiñana, profesora de Lengua de cientos de valencianos.

Los estudiantes que pasaron por sus clases solo tienen palabras de cariño y gratos recuerdos de Armiñana quien se dedicó a la docencia dejando "una huella imborrable" en quienes compartieron aula con ella en Bachillerato.

El colegio Escolapias ha dedicado también unas sentidas palabras para la "inolvidable profe de lengua de la familia Escolapia" quien, según detallan, mostraba "firmeza en las aulas, acompañada de esa sonrisa con la que daba la bienvenida a clase cada mañana". Tanto es así que una exalumna de Armiñana explica que "era muy cañera pero súper entrañabla, es una prpfesora de la que todo el mundo guarda muy buen recuerda de ella, era muy bonica", resume.

Noticias relacionadas

"Su vocación, entrega y pasión por enseñar dejaron una huella imborrable en las numerosas promociones que aprendieron a su lado", aseguran desde el centro educativo religioso, uno de los más reputados de la ciudad de València y que ha perdido a un miembro muy destacado de su familia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una promotora valenciana compra el hotel Sidi Saler para recuperarlo de la ruina
  2. El hotel Sidi Saler busca una segunda oportunidad
  3. Las grúas ya trabajan en el centro comercial más grande de València, que abrirá en 2029
  4. Un nuevo Sidi Saler camuflado entre dunas y árboles de 20 metros
  5. Las cifras del eclipse en València: doce asistencias sanitarias, más de siete toneladas de basura y la mitad de agua consumida
  6. El proyecto del nuevo Sidi Saler incluye un centro de recuperación de fauna marina
  7. ¡Ya están elegidas todas las candidatas a Fallera Mayor de València!
  8. Forzados a abandonar Velluters: 'He dejado el piso, no me gustaba la pinta que tiene la zona

Fallece Mari Carmen Armiñana, la "entrañable" profesora de Lengua de cientos de valencianos

Fallece Mari Carmen Armiñana, la "entrañable" profesora de Lengua de cientos de valencianos

La conexión ciclopeatonal del Grau de València avanza con una inversión de 1,8 millones de euros

La conexión ciclopeatonal del Grau de València avanza con una inversión de 1,8 millones de euros

Retiran vallas, carros, señales y hasta somieres del cauce del río Turia

Retiran vallas, carros, señales y hasta somieres del cauce del río Turia

Proyectan convertir el antiguo cine Imperial del Cabanyal en un hotel de 46 habitaciones

València usa intel·ligència artificial per a optimitzar la gestió d'incidències informàtiques municipals

València usa intel·ligència artificial per a optimitzar la gestió d'incidències informàtiques municipals

El 'ninot indultat' que cambió en el último momento y se convirtió en una figura para la historia de las Fallas de València

El 'ninot indultat' que cambió en el último momento y se convirtió en una figura para la historia de las Fallas de València

El Campus Internacional València Dansa, acollit a la Petxina, bat rècord amb 153 ballarins en la seua XVII edició

El Campus Internacional València Dansa, acollit a la Petxina, bat rècord amb 153 ballarins en la seua XVII edició

El Campus Internacional València Danza, acogido en la Petxina, bate récord con 153 bailarines en su XVII edición

El Campus Internacional València Danza, acogido en la Petxina, bate récord con 153 bailarines en su XVII edición
Tracking Pixel Contents