Colegio
Fallece Mari Carmen Armiñana, la "entrañable" profesora de Lengua de cientos de valencianos
Decenas de estudiantes recuerdan a la profesora de Lengua del colegio Escolapias de València por su dedicación y cariño en las aulas
"Maravillosa profesora y gran persona, aprendí muchísimo de ella y con ella", "no tengo para ella más que buenas palabras y mejores recuerdos", "¡qué pena, y qué profesora tan entrañable"... son una muestra de los mensajes que decenas de estudiantes del colegio Escolapias de València han dejado en el perfil de Instagram del centro educativo al conocer el fallecimiento de Mari carmen Armiñana, profesora de Lengua de cientos de valencianos.
Los estudiantes que pasaron por sus clases solo tienen palabras de cariño y gratos recuerdos de Armiñana quien se dedicó a la docencia dejando "una huella imborrable" en quienes compartieron aula con ella en Bachillerato.
El colegio Escolapias ha dedicado también unas sentidas palabras para la "inolvidable profe de lengua de la familia Escolapia" quien, según detallan, mostraba "firmeza en las aulas, acompañada de esa sonrisa con la que daba la bienvenida a clase cada mañana". Tanto es así que una exalumna de Armiñana explica que "era muy cañera pero súper entrañabla, es una prpfesora de la que todo el mundo guarda muy buen recuerda de ella, era muy bonica", resume.
"Su vocación, entrega y pasión por enseñar dejaron una huella imborrable en las numerosas promociones que aprendieron a su lado", aseguran desde el centro educativo religioso, uno de los más reputados de la ciudad de València y que ha perdido a un miembro muy destacado de su familia.
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