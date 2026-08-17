Proyectan convertir el antiguo cine Imperial del Cabanyal en un hotel de 46 habitaciones

El Cabanyal sigue llenándose de alojamientos turísticos. El último proyecto planea convertir unos míticos cines en un hotel. La empresa Viajes Tendencias Vintage S.L. quiere transformar la nave que albergó el antiguo cine Imperial en un establecimiento de 46 habitaciones. Según han denunciado desde el PSOE de València, el planeamiento actual únicamente permite construir en planta baja, mientras que el proyecto contempla la creación de un nuevo forjado para ocupar también la primera planta y desarrollar así un hotel de dos alturas.

Así, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha exigido al Ayuntamiento de València que deniegue la licencia para convertir el antiguo cine de la calle Escalante en un nuevo hotel, alegando que el proyecto presentado no cumple con el planeamiento urbanístico vigente. El concejal socialista ha criticado que, en lugar de rechazar una actuación que actualmente no es compatible con las normas urbanísticas, el gobierno de María José Catalá esté "planteando modificar el planeamiento para hacer posible el nuevo establecimiento turístico".

“Catalá y el Partido Popular no deben modificar las normas urbanísticas de València para permitir más hoteles como quiere hacer en la calle Escalante. Hacer casi 50 nuevas habitaciones de hotel es lo último que necesita el barrio del Cabanyal y, además, en estos momentos es ilegal porque el planeamiento no lo permite”, ha denunciado Sanjuan.

Para Sanjuan, el incumplimiento urbanístico que se plantea con este proyecto debería ser suficiente para que el Ayuntamiento denegara la licencia. "El Ayuntamiento debería denegar esta licencia en lugar de hacer un ordenamiento a medida de los especuladores turísticos", ha afirmado.

En este sentido, el PSPV-PSOE ha advertido de que en el expediente municipal figura un informe del Servicio de Planeamiento que plantea adaptar el planeamiento a las necesidades del proyecto. En concreto, los socialistas señalan que se contempla retirar la protección de la nave tras su segregación del inmueble del número 229 y permitir que el edificio pueda contar con dos alturas. "Que se esté planteando por parte del Ayuntamiento modificar las normas de la ciudad para permitir nuevos hoteles da buena cuenta de cuál es la prioridad de la señora Catalá: el negocio de unos pocos que están especulando con los barrios de todos", ha criticado Sanjuan.

El concejal socialista ha señalado también que el proyecto presenta otras cuestiones que deben ser aclaradas, como la utilización de un callejón privado como vía de evacuación del establecimiento en caso de emergencia. "No tenemos constancia de que hayan pedido permiso a los propietarios para utilizarlo como salida de emergencia, lo que pone en grave riesgo a los usuarios del hotel en caso de que el Ayuntamiento dé la licencia, ya que el callejón está vallado" ha comentado el concejal.

"El Cabanyal no necesita otro hotel"

Sanjuan ha defendido que el Cabanyal necesita políticas que protejan su carácter residencial y eviten que la proliferación de nuevos alojamientos turísticos siga presionando sobre el barrio y expulsando a sus vecinos. "El Cabanyal no necesita otro hotel. Necesita vivienda, servicios y que se proteja el derecho de sus vecinos a seguir viviendo en su barrio", ha señalado.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presentará un escrito para reclamar la denegación de la licencia por incumplimiento del planeamiento vigente y exigirá que se paralice cualquier modificación urbanística destinada a aumentar las alturas permitidas o eliminar la protección de la nave para hacer viable el proyecto hotelero.

Una cuestión técnica

Por su parte, el concejal de Vivienda, Urbanismo y Licencias, Juan Giner, ha dicho "no dar crédito" a que el edil socialista del PSPV, quien fue también responsable del urbanismo en la ciudad, pida ahora que el ayuntamiento no dé una licencia de obras cuando se trata de un acto reglado que única y exclusivamente los técnicos municipales conceden si se ajusta a la legalidad.

Giner ha recordado además que el planeamiento vigente del Plan Especial del Cabanyal (PEC) fue aprobado con los gobiernos de Compromís y PSPV, con Sandra Gómez como concejala de Urbanismo. Y en este planeamiento permitieron el uso hotelero en la calle Escalante.

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En todo caso, ha señalado el concejal, los técnicos municipales están tramitando la licencia y valorando si el proyecto presentado se ajusta al planeamiento y a la legalidad vigente. “Lo que es inadmisible”, ha subrayado Giner, “es que el señor Sanjuan cuestione este trabajo de los técnicos y esté siempre lanzando acusaciones de ilegalidades infundadas para salir de su irrelevancia política”.