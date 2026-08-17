El tesoro fósil de València: 5.000 huesos y 20 esqueletos de gigantes prehistóricos

Hay un pedazo de la Pampa argentina en pleno corazón de València. Huesos de grandes mamíferos extinguidos, esqueletos casi completos y restos de animales que habitaron Sudamérica durante el Pleistoceno forman parte de la extraordinaria colección Rodrigo Botet, uno de los principales tesoros científicos conservados del mundo.

Su historia comienza con José Rodrigo Botet (1842-1915), ingeniero nacido en Manises que desarrolló buena parte de su carrera profesional en América del Sur. Durante su etapa argentina -fue nombrado capitán de Ingenieros por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires- nació su interés por los grandes fósiles que aparecían en aquellas tierras, en una época en la que la paleontología comenzaba a descubrir una fauna extinguida de dimensiones espectaculares.

La llegada a València

Una parte fundamental del conjunto fue recolectada entre 1880 y 1888 por el naturalista catalán Enrique de Carles, durante expediciones por depósitos de la cuenca del Río de la Plata. Pero fue Botet el que adquirió aquella importante colección cuando se enteró que de que su amigo iba a donarla a un museo de Copenhague y decidió regalarla a València.

Otro de los animales que se pueden ver el Museo de Ciencias Naturales de València. / Levante EMV

Los fósiles llegaron a la ciudad en 1889. El gesto de Botet acabaría teniendo una trascendencia mucho mayor de la que podía imaginarse porque aquellos restos se convirtieron en la base del Museo Paleontológico de València, el primer museo paleontológico de Europa.

La colección terminaría instalada durante décadas en L’Almodí, uno de los edificios históricos más singulares de la ciudad, antes de pasar por dependencias municipales y trasladarse finalmente, en 1999, a los Jardines del Real, donde abrió el actual Museo de Ciencias Naturales.

La mejor colección europea

El valor de la colección Botet es de enorme interés científico porque tiene una de las colecciones de mamíferos fósiles sudamericanos más importantes conservadas en Europa. Por ejemplo, publicaciones como la Spanish Journal of Palaeontology la describen como la colección de este tipo más importante del continente.

Según los datos difundidos por el Ayuntamiento de València en 2025, el museo conserva una gran colección de fósiles del Pleistoceno sudamericano, con 20 esqueletos y más de 5.000 huesos pertenecientes a más de veinte familias diferentes de mamíferos.

El Megatherium americanum

Entre sus ejemplares sobresale el Megatherium americanum, el gigantesco perezoso terrestre que se ha convertido en una de las imágenes emblemáticas del museo porque representa uno de los ejemplares más completos recuperados hasta la fecha de esta especie, perteneciente a la gran megafauna sudamericana que habitó el continente durante el Pleistoceno. El ejemplar valenciano procede de la cuenca del río Samborombón, en Argentina, y su complejo montaje no se completó hasta 1928.

JM López

El Paleontològic

El legado de Rodrigo Botet sigue siendo el núcleo histórico de una institución que ha ido incorporando con los años nuevas colecciones de zoología, malacología y ciencias naturales.

Tras una importante renovación museográfica, el centro reabrió al público el 29 de julio de 2025 bajo la denominación El Paleontològic-Museu de Col·leccions Naturals de València, con nuevas instalaciones interactivas, realidad aumentada, audiovisuales, películas en 3D, maquetas y dioramas.

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Más de 135 años después de aquella donación, los fósiles que viajaron desde Argentina hasta València continúan despertando el interés de miles de visitantes. De hecho, el museo se ha consolidado como el tercer museo municipal más visitado de la ciudad, solo por detrás del Museu Històric Municipal, en la Casa Consistorial, y del Centre Arqueològic de l’Almoina, en la plaza de Décimo Junio Bruto. Una colección excepcional que, más de un siglo después de su llegada, sigue situando a València en el mapa de la paleontología europea.