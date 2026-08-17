Retiran vallas, carros, señales y hasta somieres del cauce del río Turia

El viejo cauce del río Turia ha sido intervenido, de forma extraordinaria por parte del Servicio del Ciclo Integral del Agua y de la contrata Sanejament de València, mediante la que el personal de esta última unidad ha extraído diferentes tipos de objetos de gran envergadura, entre los que destacan vallas protectoras, carros de la compra, placas de señalización viaria y somieres, además de maderas, plásticos y redes de pesca abandonadas.

La presencia mayoritaria de elementos metálicos hizo necesario un dispositivo específico para retirarlos con seguridad y sanear el entorno. El operativo se desarrolló frente al aliviadero de la estación de bombeo de Eivissa, después de que los servicios municipales detectaran una presencia inusual de objetos, tanto flotantes como sumergidos. Para acometer los trabajos se movilizó el camión destinado al mantenimiento de las rejas de desbaste de las acequias de la ciudad.

Los trabajadores extrayeron Vallas metálicas, entre otros objetos del cauce del río / Ayuntamiento de València

El concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, ha explicado que “se trata de una actuación extraordinaria con la que damos respuesta a una acumulación poco habitual de objetos en el interior del agua y recuperamos las condiciones adecuadas de este punto del viejo cauce”.

“Esta intervención no se limita a retirar residuos: también contribuye a proteger el cauce, favorece el correcto funcionamiento de las infraestructuras de desbaste y ayuda a prevenir posibles obstrucciones ante futuros episodios de lluvia”, ha subrayado Mundina.

Clasificación y reciclaje de los materiales

Una vez concluida la limpieza, los materiales recuperados se trasladaron en camiones municipales a las instalaciones centrales de la empresa responsable del servicio. Allí, el personal procedió a separar y clasificar manualmente los distintos elementos para depositarlos en los contenedores correspondientes y garantizar su adecuada gestión y reciclaje.

El edil ha agradecido “la labor y la capacidad de respuesta del personal que participó en el dispositivo” y ha apelado a la colaboración ciudadana para mantener en buen estado este espacio. “Cuidar el viejo cauce es una responsabilidad compartida. Abandonar objetos en el entorno perjudica al medio ambiente, dificulta las tareas de conservación y puede afectar a las infraestructuras hidráulicas”, ha destacado Mundina.

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La actuación ha permitido restablecer el flujo adecuado del agua en las instalaciones de desbaste, reducir el impacto de los desechos acumulados y reforzar la prevención frente a eventuales riesgos ambientales o bloqueos ocasionados por las lluvias.