El ayuntamiento responde a las críticas del PSOE-PSPV sobre el mantenimiento de los vehículos de Policía Local

El Ayuntamiento de València ha contestado a las acusaciones hechas por el PSPV sobre el mantenimiento y reparación de vehículos de la Policía Local, asegurando que el consistorio "apuesta por una flota de vehículos de la Policía Local de València moderna y adaptada a las necesidades de los agentes que velan por la seguridad en las calles de la ciudad. Tanto es así que de esa flota, formada por 300 vehículos, el ratio de reparación es de menos de una semana".

El gobierno local ha calificado de "llamativo" y "preocupante", el "desconocimiento del PSPV sobre la gestión de la flota de vehículos de la Policía Local y de cómo funciona su mantenimiento". Asimismo, han asegurado de que trabajan "en la elaboración de los pliegos para la contratación de las necesidades habituales de reparación de vehículos de la Policía Local de València".

Esta respuesta viene dada debido a un comunicado del PSOE-PSPV donde el concejal socialista Borja Santamaría, denunciaba que el Ayuntamiento "mantiene a la Policía Local sin contrato para el mantenimiento y la reparación de sus vehículos más de un año después de que el Grupo Municipal Socialista reclamara una solución".

El comunicado del PSOE-PSPV

Santamaría ha advertido de que la situación de la Policía Local es consecuencia directa de la ausencia de liderazgo y de la parálisis del gobierno de Catalá. "Empezamos por un clásico de las excusas que usa el Ayuntamiento de Catalá cada vez que les exigimos que solucionen los problemas de la ciudad: que van a seguir trabajando. Una afirmación que siempre acaba igual, sin que hagan absolutamente nada. Pues bien, en esta ocasión afecta al contrato de mantenimiento y reparación de vehículos de la Policía Local. Los hechos, en abril de 2025 el Grupo Municipal Socialista impulsó una moción para que la Policía Local tenga de una vez por todas un acuerdo marco de mantenimiento de sus vehículos. Más de un año después el Gobierno de Catalá dice literalmente que el expediente se encuentra en revisión y estudio. 15 meses estudiándolo, sin fecha, sin compromiso", ha declarado el edil.

Santamaría ha recordado que la falta de planificación está afectando tanto a la organización interna del cuerpo como a la capacidad del Ayuntamiento para responder a los problemas de convivencia que se multiplican en los barrios. La ausencia de una dirección clara, con un concejal que compatibiliza la Policía Local con el área de Movilidad, está provocando un deterioro continuado del servicio y una gestión marcada por la “improvisación y la falta de decisiones”.

La situación del contrato de mantenimiento de los vehículos refleja, a juicio del PSPV, esa misma desorganización. Un servicio esencial para garantizar que la flota policial pueda desarrollar con normalidad sus funciones continúa sin regularizarse más de un año después de que el gobierno municipal reconociera la necesidad de licitar un acuerdo marco.

Caos en la gestión

El concejal socialista ha subrayado que, mientras el gobierno de Catalá mantiene paralizado el expediente, el Ayuntamiento continúa abonando las reparaciones mediante pagos fuera de contrato. "Y mientras tanto ¿Cómo se pagan las reparaciones? Por 55 pagos fuera de contrato, desde octubre del 24 casi 339.000 euros sin contrato en vigor. Esto no es papeleo, es la prueba de que la Policía Local no tiene quien la dirija. Ahora sin contrato para que los coches puedan patrullar".

El concejal socialista ha señalado que este nuevo episodio evidencia que el problema de la Policía Local no responde a hechos aislados, sino a una gestión incapaz de planificar y garantizar el funcionamiento ordinario de un servicio público esencial. "No puede haber una Policía Local eficaz si el gobierno de Catalá es incapaz incluso de asegurar el mantenimiento de los vehículos con los que los agentes tienen que prestar servicio todos los días”, ha finalizado.

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Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al gobierno municipal que desbloquee de forma inmediata el contrato de mantenimiento de la flota policial y ponga fin a una situación que refleja la “falta de gestión, la improvisación y el abandono con el que el PP está dirigiendo la Policía Local, mientras los problemas de convivencia siguen aumentando en los barrios sin una respuesta adecuada por parte del Ayuntamiento”.