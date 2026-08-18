Compromís pide cancelar el crucero fallero con la naviera que destrozó una histórica batea de 'clòtxines'

El concejal de Compromís per València, Pere Fuset, ha pedido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que cancele el próximo crucero fallero organizado por la Junta Central Fallera, como gesto de solidaridad con las familias clotxineres afectadas por el accidente sufrido en el Puerto de València por el buque Eco Valencia.

Fuset considera que si no tiene sentido usar comercialmente las Fallas y la imagen de las candidatas a Falleras Mayores, menos aún lo tiene promocionar a quien ha causado graves daños a una actividad tradicional valenciana cuando las familias afectadas siguen necesitando una solución.

El siniestro se produjo el pasado 19 de julio, cuando el Eco Valencia, un buque de carga de 238 metros de eslora, rompió sus amarras mientras se encontraba atracado en el Dique del Este del Puerto de València. El impacto provocó el hundimiento del Polit, una batea de especial valor por ser la última de su tipología tradicional de tres palos que permanecía en activo en el Puerto de València, además de causar graves daños en la batea Concha. Entre ambas se estima una pérdida inmediata de unos 24.000 kilos de producto.

Pero las consecuencias pueden ir mucho más allá: si las bateas no se recuperan a tiempo para afrontar la siembra de septiembre, podría comprometerse también la próxima campaña y provocar pérdidas que el propio sector sitúa en torno a los 100.000 kilos.

“No hablamos solo de daños materiales. Hablamos de familias que viven de una actividad tradicional, de un producto valenciano y de una forma de trabajar vinculada históricamente a València”, ha señalado Fuset, que considera que “cuando una familia clotxinera pierde su herramienta de trabajo, ni el ayuntamiento ni las Fallas pueden mirar hacia otro lado”.

Por ello, Compromís reclama a Catalá que la Junta Central Fallera, dependiente del ayuntamiento, cancele el crucero fallero previsto para septiembre y suspenda cualquier otra acción promocional de la naviera involucrada mientras no exista una respuesta satisfactoria para las personas afectadas por el siniestro.

El concejal de Compromís considera que la cancelación del viaje sería “un gesto sencillo pero muy significativo de solidaridad de las Fallas con otro sector tradicional valenciano, que además no supone perder un solo euro a la fiesta, ya que el convenio no implica ninguna entrada de dinero”. El valencianista considera que “las Fallas sabemos lo que significa preservar un patrimonio gracias al esfuerzo de generaciones, como pasa con la clòtxina valenciana, por lo que lo coherente es estar de su lado”.

Un convenio bajo sospecha desde 2024

Fuset recuerda además que la colaboración de la Junta Central Fallera con la naviera ya estuvo rodeada de polémica desde su origen con el nuevo gobierno local. En septiembre de 2024, el gobierno de Catalá impulsó una convivencia en alta mar con destino a Eivissa que llevó a bordo del Ciudad de Granada a las candidatas a Falleras Mayores, otras personas vinculadas a la Junta Central Fallera y periodistas, en un viaje cuya valoración económica se situó en torno a los 230.000 euros.

El acuerdo generó entonces las críticas de Compromís porque, según reveló Fuset, los servicios jurídicos municipales habían puesto reparos legales a la fórmula inicialmente planteada como patrocinio. Finalmente, la colaboración se articuló mediante un convenio, una fórmula que la oposición cuestionó por considerar que podía estar tratando de sortear las objeciones planteadas por los servicios municipales.

“Ya denunciamos desde el primer día que se usara la imagen de nuestras Falleras Mayores y de las candidatas como mercancía publicitaria, además regalándola a la naviera ya que la fiesta no recibe ni un solo euro por ello”, ha recordado Fuset.

Compromís llevó aquellas dudas a la Agencia Valenciana Antifraude, que abrió una investigación sobre los acuerdos entre la Junta Central Fallera y la naviera. La polémica llegó también al Síndic de Greuges, después de que Compromís reclamara información sobre todas las personas invitadas al viaje que el gobierno de Catalá ocultó. El Síndic forzó al ayuntamiento a facilitar la información sobre los participantes y la condición en la que habían sido invitadas.

Para Fuset, el contexto actual hace que aquella colaboración deba ser revisada. El edil ha insistido en que Compromís no pretende prejuzgar las responsabilidades jurídicas que correspondan por el accidente, sino reclamar una decisión política por parte del ayuntamiento, que además no supondría perder un solo euro para la fiesta.

“Que las aseguradoras hagan su trabajo y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan. Pero el gobierno de Catalá no necesita esperar para mostrar solidaridad con las clotxineres. Puede decidir ahora que las Fallas no se usen para promocionar gratis a una empresa vinculada al buque mientras las familias afectadas siguen esperando una solución”, ha afirmado.

Fuset ha reclamado por ello a Catalá que dé instrucciones a la Junta Central Fallera para cancelar el minicrucero previsto para septiembre y suspenda las acciones promocionales vinculadas a la naviera, al menos mientras no exista una respuesta satisfactoria para las familias afectadas.

“Las Fallas son también solidaridad y defensa de las tradiciones. Hoy tenemos una oportunidad muy sencilla de demostrarlo: ponernos del lado de las clotxineres”, ha afirmado Fuset.