La finlandesa Bob W llega a València con 82 apartamentos en bloques de Patraix y la Saïdia

La empresa finlandesa Bob W ampliará su presencia en España con la apertura de dos nuevos complejos de apartamentos en València. La empresa ha cerrado contratos de alquiler para gestionar dos edificios de nueva construcción en los barrios de Patraix y La Saïdia, que sumarán 3.816 metros cuadrados y 82 unidades de alojamiento.

La llegada a la capital valenciana forma parte del plan de expansión de la compañía, especializada en un modelo de alojamiento flexible que combina servicios propios de la hotelería con la autonomía de los apartamentos. Los nuevos establecimientos estarán orientados tanto al turismo como a los viajeros de negocios y a las estancias de mayor duración.

Su propuesta de alojamiento se apoya además en una gestión basada en herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial. Esta tecnología permite a la compañía centralizar buena parte de los procesos relacionados con la estancia, desde la comunicación con los huéspedes hasta diferentes tareas operativas, con el objetivo de ofrecer un servicio más flexible y adaptar la experiencia a las necesidades de cada cliente.

El primero en abrir será Bob W Valencia Patraix, en el número 106 de la calle Gaspar Aguilar. El establecimiento comienza a operar este mes de agosto y ocupa un edificio de 2.916 metros cuadrados construido por Grupo Collado. Dispone de 62 estudios con capacidad para hasta cuatro personas, además de espacios comunes con zona de coworking, cocina compartida y un lounge situado en la azotea.

El inmueble incorpora distintas medidas destinadas a mejorar su eficiencia energética, entre ellas paneles solares y un sistema de aislamiento térmico reforzado. El proyecto también contempla zonas ajardinadas en la planta baja para aportar vegetación y sombra al entorno.

El segundo establecimiento, Bob W Valencia Turia, estará situado en el número 21 de la calle Pepita, en La Saïdia. Su apertura está prevista para el segundo trimestre de 2027 y contará con unos 900 metros cuadrados distribuidos en 20 apartamentos independientes de un dormitorio. El edificio incorporará también una terraza y un lounge para los huéspedes.

El proyecto ha sido diseñado por el estudio valenciano Nihil Estudio y se desarrolla dentro de una colaboración entre Bob W y un family office internacional. Ambas partes trabajan además en la identificación de nuevas oportunidades inmobiliarias en España, con posibles proyectos futuros en València y Alicante.

Con estas dos operaciones, Bob W suma su presencia en València a los establecimientos que ya gestiona en Madrid y refuerza su apuesta por España. La compañía, fundada en 2018, está presente actualmente en una veintena de países europeos y sitúa el mercado español entre sus principales áreas de crecimiento.

El desembarco en València responde a la evolución de la demanda de alojamientos flexibles en la ciudad, señalan fuentes de la compañía, impulsada por el turismo internacional, los viajes de negocios y el crecimiento del perfil de los nómadas digitales. El nuevo modelo de alojamiento busca ocupar un espacio intermedio entre el hotel tradicional y el apartamento turístico, con servicios comunes y una gestión apoyada en tecnología.

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Los dos proyectos valencianos también reflejan dos vías de crecimiento para la compañía: la incorporación de edificios de nueva construcción ya terminados y la colaboración con propietarios y promotores desde las primeras fases de desarrollo. Bob W prevé continuar ampliando su cartera en España mediante nuevas operaciones en distintos mercados de la península.