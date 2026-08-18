Llegan a El Museo Fallero los ninots indultats de 2026

El Museo Fallero de València ya muestra los ninots indultats de las Fallas 2026. Así, las personas que visitan este centro cultural municipal ya pueden disfrutar del ninot “Deixem la guerra en pau” de Pedro Santaeulalia para la falla Sueca-Literat Azorín.

Se trata de un ninot integrado en la falla Onírica y que muestra el sufrimiento de los niños y las niñas en las guerras y los conflictos armados. Por esto, el sujeto principal de la escultura se trata de una niña que sueña sobre el fin de la guerra. La obra, está construida en forma de espejo, mostrando dos realidades paralelas de la misma niña en un mundo en el que no existe la guerra, y en uno en el que está obligada a vivirla. Como ya les contamos desde este periódico, se trata de la segunda obra indultada de Pedro Santaeulalia presente en el Museo Fallero, y la primera vez que la falla Sueca-Literat Azorín recibe el indulto del ninot grande. Santaeulalia también dispone de la obra “Iaio i neta” que obtuvo el indulto en 1997 para la falla Arxiduc Carles-Xiva.

Así es el Ninot Indultat 2026, de Sueca-Literato Azorín /

El ninot indultat infantil 2026, también en el museo

También se puede visitar ya el ninot indultat infantil de 2026 denominado “La meua germana és la nova fallera major infantil de València” del artista Zvonimir Ostoic “Z” para la falla Espartero-Ramón y Cajal. El ninot infantil incluye tres escenas interconectadas: el abrazo familiar, el ceramista con el albahaquero que el Ayuntamiento regala a las falleras mayores y la entrada al casal de la falla Espartero-Ramón y Cajal.

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También se puede contemplar ya en el museo el retrato oficial de la fallera mayor de València 2026, Carmen Prades Gil. El retrato, de estilo hiperrealista, es obra del pintor Josep Borrell. Por último, el cartel oficial de las Fallas 2026, obra de Vicent Ramón, ya está también disponible en el Museo Fallero. En lo que respecta a El Museo Fallero de València y su horario de visitas, está abierto de martes a sábados laborables desde las 10 hasta las 18 horas. Los domingos y festivos se permite el acceso desde las 10 hasta las 13 horas. Los lunes y festivos por la tarde permanece cerrado y es necesario pedir cita previa para grupos de más de 10 personas.