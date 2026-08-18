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València se prepara ante el aviso rojo por calor extremo: cierre de espacios públicos, actividades suspendidas y nuevos horarios de las piscinas

En la reunión del Cecopal se han adoptado las principales medidas y se recomienda evitar la exposición al sol y utilizar los refugios climáticos

Quedan suspendidas las actividades al aire libre deportivas de la FDM

La Devesa se cierra hasta el viernes 21 de agosto incluido, con la prohibición de acceder y realizar actividades

Se activarán los cañones de El Saler ante el riesgo de incendio

Abiertos los CAES de Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet y Centro emergencias Climáticas de El Carmen

Así combate València el tren de olas de calor

Así combate València el tren de olas de calor

Fernando Bustamante

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Claudio Moreno

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València

El Ayuntamiento de València ha constituido este martes el Cecopal ante la alerta roja decretada por la Generalitat Valenciana para mañana miércoles, 19 de agosto, por las altas temperaturas. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presidido la reunión, en la que también han participado concejales y diferentes servicios municipales, Policía Local y Bomberos para coordinar las acciones ante la alerta decretada.

Medidas

En la reunión se han acordado las medidas necesarias por las altas temperaturas que pueden superar los 40 grados este miércoles en la ciudad de València:

Cañones de agua para combatir el fuego en la Devesa del Saler

Ver galería

• Los refugios climáticos de la ciudad abrirán sus puertas

• Desde la delegación de Servicios Sociales se ha avisado de la alerta roja por calor a los usuarios de los Centros de Día de Mayores, usuarios de Teleasistencia, Menjar a Casa, Servicio de Atención a Domicilio, Fundación Alanna y Centros Municipales de Servicios Sociales, entre otros.

• Suspendidas las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal, incluidas las clases programadas y dirigidas en la playa.

• La Devesa quedará cerrada hasta el viernes 21 de agosto, se prohíbe la circulación y la realización de actividades, y se activa el Sistema SideInfo de los cañones en el Saler como medida preventiva frente al riesgo de incendios.

• Las piscinas municipales permanecerán abiertas hasta las 21:00 horas. No obstante, al tratarse de instalaciones al aire libre, se recomienda limitar la exposición prolongada al sol, utilizar las zonas de sombra y seguir en todo momento las indicaciones del personal de la instalación.

Los mercadillos extraordinarios del Grao, Benimàmet y Avenida del Cid adelantan su cierre a las 12:30 horas. El del Paseo Marítimo se clausurará también a las 12:30 horas.

• Cierre de las Torres de Serranos y de las Torres de Quart.

• Cierre de los cementerios municipales.

• Cierre Casal d’Esplai.

• Cierre del Parque Gulliver a las 13 horas y se recomienda no acudir a los parques infantiles por las altas temperaturas que pueden coger los elementos recreativos instalados en estos espacios.

• Abiertos los CAES de Santa Cruz de Tenerife, el CAES Benimaclet y el CAES de Emergencias Climáticas de El Carmen.

• Los parques y jardines se mantiene abiertos supeditados a las rachas de viento de poniente que se pudieran producir

Dos personas se protegen del calor con abanicos.

Dos personas se protegen del calor con abanicos. / FDV

Recomendaciones

El Ayuntamiento de València recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección como evitar desplazamientos innecesarios; mantener una hidratación frecuente y utilizar las fuentes PUSDAR distribuidas por la ciudad para refrescarse y beber agua; evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos durante las horas que dura la alerta; y utilizar ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar.

El Consistorio también recomienda, ante la alerta roja por altas temperaturas, prestar especial atención a las personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables ni dejar nunca a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados. Asimismo, ante síntomas compatibles con un golpe de calor, se recomienda llamar inmediatamente al 112.

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Para cualquier información, consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales del @ajuntamentvlc, AEMET, Emergencias 112 Comunitat Valenciana y la aplicación GVA 112 Avisos.

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