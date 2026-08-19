Bomberos y cañones refrescan la Devesa del Saler para combatir la "ponentà"

El Ayuntamiento de València ha reforzado la protección de la Devesa ante el riesgo extremo de incendios forestales y la alerta roja por altas temperaturas decretada para hoy miércoles 19 de agosto. Así desde primera hora de hoy se han cerrado los accesos a la masa forestal de la Devesa de El Saler y queda restringida la circulación por este paraje natural del sur de la ciudad tanto de cualquier tipo de vehículo, como de bicicletas o personas a pie. La medida se extenderá hasta el próximo viernes incluido, tal y como marca la resolución de la Generaliat.

Asimismo, los 11 cañones SIDEINFO del bosque de la Devesa de El Saler se han activado esta mañana de forma preventiva con el objetivo de incrementar la humedad de la vegetación, reducir la temperatura del entorno, generar corredores húmedos que faciliten una evacuación segura y dificulten la propagación de un posible incendio. Y en paralelo los Bomberos del Ayuntamiento de València están refrescando la zona aledaña a los bloques residenciales en la Gola de Pujol, donde hace varios años se registraron incendios de grandes dimensiones. Toda precaución es poca para hacer frente a las temperaturas extremas que traerá el viento de poniente, disparando los termómetros hasta unas máximas de 43 grados.

En ese sentido, el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha solicitado a la ciudadanía que "siga en todo momento las instrucciones de las autoridades para la correcta protección del Parque Natural de La Devesa ante la situación de riesgo de incendio forestal, que se suma a la alerta roja por calor decretada para este miércoles". Además, los efectivos del Parque de Bomberos de El Saler, la Policía Local, la Guardería Forestal y el voluntariado de Protección Civil, en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, vigilan y patrullan el bosque de forma permanente.

Los bomberos riegan las inmediaciones de la Gola de Pujol / Levante-EMV

El cierre supone la prohibición de circular por las pistas y caminos, una prohibición que se extiende a cualquier tipo de vehículo, bicicleta o persona a pie. Estas restricciones, sin embargo, no afectan al tránsito de vehículos de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso de los residentes a sus domicilios, explotaciones agrarias y de servicio. Igualmente, se prohíbe el tráfico de personas por sendas o campo a través, se suspenden las obras y trabajos en los terrenos forestales o los alrededores, se suspende el uso festivo-recreativo del fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal, se prohíbe encender fuego en los terrenos forestales y se suspenden todas las autorizaciones otorgadas para la circulación deportiva por terrenos forestales.

Juan Carlos Caballero ha recordado que “el Parque de El Saler tiene una dotación más de refuerzo durante estos momentos de riesgo extremo de incendios forestales y reforzamos y redoblamos el personal justamente para poder atender cualquier riesgo que pueda suceder en la Devesa”.

Cultura de la prevención

El concejal ha recordado que, además, la población debe seguir las indicaciones de las autoridades ante la alerta roja y, en este sentido, es importante prestar atención a las personas mayores, niños y niñas, personas enfermas y vulnerables. Igualmente, es necesario mantener la casa fresca y ventilada, evitar la exposición directa al sol y la realización de actividades deportivas al aire libre, emplear protección solar, hacer comidas ligeras y con alimentos ricos en agua y sales minerales, beber mucha agua, vestir con ropa de colores claros y no dejar ni personas ni mascotas en el interior de un vehículo cerrado.

Los bomberos riegan las inmediaciones de la Gola de Pujol / Levante-EMV

Caballero ha apelado “a la cultura de la prevención de la ciudadanía. Sabemos que hay altas temperaturas, sabemos que el riesgo por incendios forestales es extremo y por tanto pretendemos hacer un trabajo conjunto entre los servicios de emergencia, el Ayuntamiento, y también la ciudadanía y por eso pedimos que se sigan las recomendaciones”. El Ayuntamiento de València recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección como evitar desplazamientos innecesarios; mantener una hidratación frecuente y utilizar las fuentes PUSDAR distribuidas por la ciudad para refrescarse y beber agua.

Fuentes PUSDAR repartidas por la ciudad de València / Levante-EMV

Refugios climáticos y fuentes de agua refrigerada

La ciudad dispone también de una red de refugios climáticos distribuidos por los diferentes barrios y pedanías de València, integrada por equipamientos municipales y espacios públicos preparados que ofrecen confort térmico y protección ante el calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables. Toda la información sobre la red de refugios climáticos municipales, la ubicación, horarios y consejos prácticos para combatir el calor está disponible en la web de València Sostenible, donde la ciudadanía puede consultar el mapa completo de espacios habilitados.

Además, València dispone de 77 fuentes urbanas PUSDAR (puntos de suministro de agua declorada para el llenado de botellas de uso personal), un servicio gratuito del Ayuntamiento de València que ofrece agua potable filtrada y refrigerada a toda la ciudadanía. El interior de la estructura consta de un refrigerador con una capacidad de 120 litros que permite enfriar el agua y que se adapta al clima de la ciudad. El agua se somete a una doble filtración y una desinfección por medio de luz ultravioleta. Igualmente, los puntos de suministro incluyen un equipo de generación de ozono para desinfectar de manera automática el filtro del suministro.

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