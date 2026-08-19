València se blinda y cierra la Devesa y las Torres de Serrano y Quart

València se blinda ante el episodio de calor extremo previsto para las próximas horas con el cierre de los principales monumentos de la ciudad, como las Torres de Serrano y las de Quart. Además, y en previsión de las elevadas temperaturas que podrían superar los 45 grados y el alto riesgo de incendio, el conssitorio ha decidido cerrar la Devesa hasta el viernes y cancelar todas las actividades deportivas al aire libre.

Ante la alerta roja decretada por la Generalitat Valenciana para este miércoles, 19 de agosto, el Ayuntamiento de València ha sido de los primeros en constituir el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en una reunión presidida por la alcaldesa, María José Catalá, con la participación de concejales, servicios municipales, Policía Local y Bomberos para coordinar las medidas preventivas.

En el marco de este dispositivo, se ha ordenado el cierre de las Torres de Serranos, las Torres de Quart, los cementerios municipales, el Casal d’Esplai y el Parque Gulliver a partir de las 13:00 horas, aconsejando además evitar los parques infantiles por las altas temperaturas de sus elementos.

La Devesa quedará clausurada hasta el viernes 21 de agosto, prohibiendo la circulación y actividades en el entorno, mientras se activa preventivamente el Sistemade cañones de agua en El Saler frente al riesgo máximo de incendios en una zona de especial sensibilidad medioambiental. Asimismo, los parques y jardines permanecerán abiertos pero con un cierre previsto en caso de que soplen fuertes rachas de viento de poniente, y los mercadillos extraordinarios del Grao, Benimàmet, Avenida del Cid y Paseo Marítimo adelantarán su cierre a las 12:30 horas.

Apertura de los refugios climáticos

Por otro lado, la delegación de Servicios Sociales ha avisado de la alerta roja a colectivos vulnerables y usuarios de servicios como Teleasistencia, Menjar a Casa, Servicio de Atención a Domicilio, Centros de Día de Mayores, Fundación Alanna y Centros Municipales de Servicios Sociales. En paralelo, los refugios climáticos de la ciudad abrirán sus puertas y se mantendrán operativos los CAES de Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet y de Emergencias Climáticas de El Carmen. Para aliviar el impacto del calor, las piscinas municipales ampliarán su horario hasta las 21:00 horas, recomendando a los usuarios evitar la exposición prolongada al sol, buscar zonas de sombra y seguir las indicaciones del personal.

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Finalmente, el Consistorio recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar pautas de autoprotección como evitar desplazamientos y esfuerzos físicos innecesarios, vestir ropa ligera con gorra y protección solar, y mantener una hidratación constante mediante la red de fuentes PUSDAR de la ciudad. Se hace un llamamiento especial para extremar la atención sobre menores, personas mayores o con enfermedades crónicas, no dejar a nadie ni a ninguna mascota en el interior de vehículos estacionados y llamar inmediatamente al 112 ante cualquier síntoma compatible con un golpe de calor.