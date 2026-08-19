València da luz verde a la reforma del Complejo Deportivo Abastos por 18 millones

El Ayuntamiento de València ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la reforma de los espacios deportivos comprendidos en el Complejo Deportivo Cultural Abastos. El acuerdo, adoptado por la Junta de Gobierno Local en su última sesión ordinaria de julio, ha supuesto un nuevo avance para la transformación y actualización de una instalación municipal de referencia en el distrito de Extramurs.

El documento técnico, presentado por Complejo Deportivo Abastos, SL, incluye también el proyecto de actividad y fija un presupuesto base de licitación de 18.467.207,07 euros. La iniciativa contempla una renovación integral de las áreas destinadas a la práctica deportiva y de los servicios asociados, con el objetivo de adecuar el equipamiento a las necesidades actuales de las personas usuarias.

La actuación abarca las piscinas, las salas de actividad física y deportiva, los vestuarios, las áreas de administración, la cafetería y las zonas de acceso y estancia. Asimismo, el proyecto prevé la mejora de los espacios exteriores, con pistas de pádel y zonas de entrenamiento, y la renovación de instalaciones como climatización, ventilación, producción de agua caliente sanitaria, electricidad, protección contra incendios, suministro y evacuación de aguas, y energía solar fotovoltaica.

La intervención incorpora criterios de accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y eficiencia energética, respetando al mismo tiempo los valores patrimoniales del conjunto. El complejo, ubicado en la calle Alberic, está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL) y forma parte de uno de los enclaves arquitectónicos más reconocibles de Arrancapins.

La ejecución de la reforma y la gestión posterior de las instalaciones se han articulado a través de un contrato de concesión de servicios con ejecución de obras, que la Junta de Gobierno Local adjudicó el pasado 17 de abril a la mercantil Complejo Deportivo Abastos, SL. La concesión incluye la dotación del equipamiento necesario para poner en funcionamiento el centro deportivo tras la intervención.

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Con la aprobación del proyecto, el Ayuntamiento consolida un paso imprescindible para iniciar la renovación de los espacios deportivos de Abastos y ofrecer unas instalaciones actualizadas, accesibles y adaptadas a la práctica deportiva.