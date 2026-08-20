El nuevo CEIP Sant Àngel de la Guarda de València estará listo en julio de 2027 con 12 unidades de Infantil y 18 de Primaria

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha visitado este jueves las obras del nuevo CEIP Sant Àngel de la Guarda, un colegio público de Infantil y Primaria que el Ayuntamiento de València construye en el ámbito A.4-2 del Parc Central de Enginyers, en la calle de San Vicent Màrtir.

La actuación, gestionada por el Servicio de Proyectos Urbanos en el marco del Pla Edificant, supone una inversión pública de 9,97 millones de euros. El alumnado del centro cursa actualmente sus estudios en unas aulas prefabricadas ubicadas en la avenida de Gaspar Aguilar desde el año 2018.

Giner ha recordado que el Ayuntamiento de València ya ha concedido “en menos de dos meses la primera licencia de obras para que Casa47 pueda comenzar a construir, mientras que continúa esperando a recibir la petición de licencia para las demás parcelas de las que el Estado es titular”.

“Mientras el Ayuntamiento continúa construyendo los equipamientos que darán servicio a los futuros vecinos y vecinas del barrio, seguimos esperando a que el Gobierno inicie por fin la construcción de viviendas y a que continúe pidiendo licencias para las demás”, ha incidido Giner.

Casi 12.000 metros cuadrados

El nuevo centro contará con un programa de 12 unidades de Educación Infantil —3 de Primer Ciclo (0-3 años) y 9 de Segundo Ciclo— y 18 unidades de Educación Primaria, además de comedor para 300 comensales en dos turnos y un gimnasio con instalaciones de pilota valenciana (trinquet y galotxeta).

El colegio se levanta sobre una parcela de 11.994 metros cuadrados, con una superficie construida de 6.600,87 metros cuadrados.

Las obras, adjudicadas a la empresa Citanias Obras y Servicios, S.L.U., comenzaron el 5 de diciembre de 2025 y tienen un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que está previsto que finalicen en julio de 2027.

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