Tráfico en València: Mañana se abre la circulación en la avenida Giorgeta y un tramo de Pérez Galdós

Poco a poco la circulación de València irá volviendo a la normalidad. Y es que a partir de mañana, viernes 21 de gosto, se va abrir al tráfico la avenida Giorgeta y una parte de Pérez Galdós que llevan cerradas al tránsito de coches desde hace más de un año cuando comenzaron las obras de este eje viario, uno de los más importantes de la ciudad.

Según se informa desde la página web del Ayuntamiento de València, el tramo que estará transitable es el que se inicia desde la calle San Vicente Mártir (a pie del paso elevado de Giorgeta, el conocido como 'Scalextric') hasta la calle Cuenca, en total unos 700 metros de distancia en los que también han estado restringidos los accesos a las calles perpendiculares de la zona como los barrios de la Raiosa y Patraix. Todavía quedará pendiente la apertura al tráfico el kilómetro que separa este cruce de calles ordenado a través de una rotonda hasta el puente de Campanar.

Con esta apertura se aliviará notablemente la congestión viaria que se ha estado produciendo en la calle San Vicente al ser la entrada natural y más directa de las localidades de l'Horta Sud hacia el centro de la ciudad. La reversión de los carriles habilitados para circular en sentido contrario al original provocaba una mayor densidad de tráfico y retenciones desde las primeras horas de la mañana.

Desvíos habilitados por el cierre de la avenida de Giorgeta y Pérez Galdós / Ayto València

Los alrededores de la estación del AVE Joaquín Sorolla también verán apaciguados los embotellamientos que se han sucedido durante este último año y que requerían de presencia de agentes de la Policía Local para regular el tráfico en los momentos más complicados del día.

Así mismo los comercios y residentes de la zona recobrarán el ritmo habitual al ver despejadas las aceras y los accesos a sus establecimientos y hogares que han estado tomados por vallas, pasos provisionales así como el desvío constante de las líneas de autobús que circulan por este eje viario.

Más de un año de obras

Esta intervención, que fue calificada por el consistorio como “la mayor obra urbana de las dos últimas décadas” y que ha supuesto una inversión cercana a los 24 millones de euros, se inició el pasado 1 de julio de 2025 y está previsto que el tráfico vuelva a circular con normalidad en todos los tramos este próximo mes de septiembre aunque el remate de los trabajos concluirán en su totalidad, contando con la renaturalización de la vía - es decir, la reposición del arbolado- a finales de este año.

La reurbanización de estas dos importantes avenidas de la ciudad supone una modificación integral de una superficide de 97.000 metros cuadrados y a través de la ampliación de las aceras ensanchándolas hasta llegar a los 4 y 7 metros de anchura para hacerlas más accesibles y dotándolas de mobiliario urbano como bancos y asientos isquiáticos, que favorecen el descanso y la socialización del peatón. Para el revestimiento de los pasos peatonales se han utilizado baldosas hidráulicas de tonalidades diversas que van desde los ocres hasta los grises y arenosos.

El tramo que va desde San Vicente a la calle Cuenca volverá a abrirse al tráfico rodado / Germán Caballero

En total se han plantado 6.800 metros cuadrados de zonas verdes, lo que dota a la ciudad de una nueva franja ajardinada que conectará el Jardín del Turia con el Parc Central en la que se incluyen hasta 60 especies distintas de árboles como jacarandas, almeces o perales. También se han creado tres zonas de juegos infantiles y un carril bici bidireccional y segregado de 2,4 kilómetros de longitud.

El peatón contará con pasos de cebra cada 110 metros como máximo y se han integrado además 15 paradas de autobús adaptadas, ocho de ellas en la acera soleada y siete en la sombra.

La actuación en la calzada ha implicado la renovación de los carriles de circulación con asfalto fonoabsorbente, que reduce el ruido del tráfico rodado y la emisión de CO 2 y que se está implantando en las otras vías de la ciudad sobre las que se está interviniendo como la Gran Vía Marqués del Turia y la calle Colón.

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Los trabajos de reurbanización de la avenida Giorgeta y Pérez Galdós han llegado hasta el subsuelo ya que se ha renovado el sistema de alcantarillado así como la semaforización e iluminación en las que se han repuesto 265 luminaria de led.