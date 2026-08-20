El Tiempo
València cierra el Jardín del Turia por el riesgo de lluvias y tormentas
El consistorio valenciano activa el Cecopal y recomienda evitar zonas inundables y desplazamientos no esenciales - Recuerda a los restaurantes de la zona de la playa que deben revisar elementos móviles por las fuertes rachas de viento o posibles mangas marinas que se pudieran producir
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Giro radical en el tiempo para este jueves 20 de agosto. Si ayer y durante esta madrugada los valencianos nos hemos abrasado por la ola de calor que llevó las temperaturas hasta los 45 grados, a partir de las 12.00 horas de hoy el panorama puede cambiar radicalmente y por ello, la Aemet ha establecido el aviso naranja por riesgo de lluvias y tormentas en la ciudad.
Por ello, el ayuntamiento de València ha constituido este jueves el Cecopal y ha ordenado el cierre de los parques y jardines de València, incluido el Jardín del Túria, a partir de las 12 horas de este jueves 20 de agosto ante la alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias.
A consecuencia de este aviso meteorológico, que afectará a todo el litoral de la provincia, el consistorio ha adoptado medidas por precaución y la situación se mantendrá mientras se mantenga esta previsión, de acuerdo con el protocolo de emergencias meteorológicas:
- Cerrar parques y jardines a las 12 horas.
- Cerrar los accesos en el Jardín del Túria, se refuerza el control en el Paseo Marítimo, las playas de la ciudad, Pinedo y Saler, y desde Policía Local se recomienda no pasear por estos lugares. También se refuerza la vigilancia en las zonas de locales de ocio y restauración de la fachada marítima para evitar aglomeraciones de personas.
- Policía Local recuerda la necesidad a los restaurantes de la fachada marítima de revisar elementos móviles por las fuertes rachas de viento o posibles mangas marinas que se pudieran producir. Asimismo en la fachada marítima de la ciudad se recomienda a la población retirar objetos como macetas y similares y asegurar toldos.
- También se ha reforzado la vigilancia de los cauces de ríos y barrancos del término municipal.
- Se cancelan las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal.
- Se adelanta a las 13 horas el cierre de los mercados extraordinarios previstos en la ciudad este jueves.
- Como es habitual en estos casos, el Ayuntamiento ha reforzado el Servicio de Jardinería para atender las necesidades que puedan surgir por esta alerta, y ha solicitado a la ciudadanía que no transite por zonas arboladas o bajo cornisas y andamios.
- Se mantienen abiertos los tres CAES de la ciudad (Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet y Carmen).
- Se recomienda a las embarcaciones de la Albufera que regresen a los embarcaderos a las 12 de la mañana.
- El Ayuntamiento, que informará de la evolución de esta alerta por los canales oficiales, también ha activado este jueves los cañones de agua SideInfo de la Devesa de El Saler, ante la alerta roja de incendio forestal. Cabe recordar que la Devesa permanecerá cerrada hasta el viernes 21 de agosto tras la resolución de la Generalitat en la que solicita la restricción de acceso a los parques naturales hasta este viernes por el riesgo de incendio.
Recomendaciones a la ciudadanía
Entre las recomendaciones ante la alerta naranja se encuentran la de evitar desplazamientos no esenciales y conducir salvo que sea necesario; quedarse en un sitio seguro y evitar totalmente las zonas inundables como ríos, barrancos, ramblas. Además, se aconseja tener preparado un kit de emergencia y evitar bajos y garajes así como subir a zonas altas y asegurar enseres esenciales.
Se recomienda, además, informarse por los canales oficiales y consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales del @ajuntamentvlc, AEMET, Emergencias 112 Comunitat Valenciana y la aplicación GVA 112 Avisos.
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