València paraliza las obras de la nueva sede de Bomberos por el sobrecoste de los materiales

Uno de los grandes proyectos de València para fortalecer la seguridad y prevención en la ciudad ha sufrido un importante revés administrativo. El ayuntamiento ha formalizado la suspensión temporal de las obras del nuevo Edificio de Dirección del parque central de Bomberos, situado en la avenida de la Plata

La suspensión firmada este martes 18 de agosto por el alcalde en funciones, Juan Giner, se produce después de que la empresa adjudicataria (la UTE formada por Edifesa, Edificación Logística Industrial y Terciaria, y Sogeser), haya manifestado la imposibilidad de asumir el incremento extraordinario de los precios de construcción derivado de la gran demanda de materiales y servicios tras la reconstrucción por la dana en Valencia

La construcción de esta sede, con un presupuesto de 12,8 millones de euros, ha sido una de las apuestas principales del actual mandato. El proyecto original nació de un concurso de ideas en 2007, pero permaneció bloqueado por falta de fondos hasta 2021, cuando fue actualizado a la normativa vigente.

.

En septiembre de 2025, durante una visita a los trabajos, la alcaldesa María José Catalá destacó que el edificio, de seis alturas y casi 7.000 metros cuadrados, sería un "punto de inflexión" para el servicio, albergando unidades sanitarias, de prevención, logística y áreas de formación especializada.

.

Pese a la paralización, los informes técnicos de la dirección facultativa indican que se han alcanzado hitos estructurales de seguridad clave antes del cese de la actividad. Actualmente, se ha finalizado el forjado de la planta baja y los trabajos de agotamiento del nivel freático.

Así, la empresa contratista ha propuesto al consistorio la resolución del contrato por mutuo acuerdo, argumentando que la obra se encuentra en un estado idóneo para un cese ordenado. Por su parte, los técnicos municipales consideran que la continuidad del proyecto es "viable", aunque advierten que para retomar los trabajos será necesario realizar un ajuste de precios que corrija el desajuste económico del último año y redefinir el alcance de lo que queda por ejecutar.

Futuro incierto

La resolución municipal establece que la suspensión se mantendrá "en tanto se resuelva la continuidad o resolución del contrato", lo cual deja en el aire la fecha de finalización, que inicialmente estaba prevista para principios de 2027.

Noticias relacionadas

Mientras se resuelve este conflicto administrativo, el ayuntamiento continúa con otras inversiones en el cuerpo de seguridad, como la adquisición de 20 nuevos vehículos de rescate por 5,3 millones de euros y la renovación del campo de prácticas de incendios en Mercavalencia.