València declara la ruina de la Alquería de Volante y exige a Adif su apuntalamiento urgente

El Ayuntamiento de València ha descargado en Adif cualquier responsabilidad inmediata sobre el colapso total de la Alquería de Volante, un edificio de origen medieval ubicado en la partida de Benimassot, junto al barrio de San Isidro, que fue donado a València en 1977.

Mediante una resolución firmada el 10 de julio de 2026 por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el consistorio ha declarado formalmente la situación de amenaza de ruina inminente del histórico inmueble y ha ordenado a la entidad estatal la ejecución de medidas urgentes de seguridad en un plazo máximo de 15 días desde que se notifica la resolución.

La resolución municipal advierte a Adif de que, en caso de inacción, el Ayuntamiento de València asumirá los trabajos de forma subsidiaria a costa del operador ferroviario, y amenaza con trasladar el caso a los Servicios Jurídicos municipales para formular una denuncia ante el Juzgado de Instrucción por un presunto delito de riesgo recogido en el Código Penal.

Propiedad del inmueble

El requerimiento administrativo diserta sobre quién debía proteger el monumento enclavado junto a las vías del tren de acceso al Cap i Casal. Aunque la Alquería de Volante consta en el Inventario Municipal como propiedad del Ayuntamiento de Valencia desde que fue adquirida por donación formal, el consistorio argumenta que la posesión real y el control material del edificio corresponden a Adif desde el 13 de junio de 2007, fecha en que se firmó el Acta Previa a la Ocupación de la parcela con motivo del "Proyecto Básico de Plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad (Nudo Sur)".

Según estima el ayuntamiento, al encontrarse el monumento dentro del ámbito de las obras del canal de acceso ferroviario actualmente en ejecución, sería el poseedor material (Adif) quien tiene el deber legal de mantener el edificio en condiciones de seguridad y estabilidad, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).

La resolución responde así a un informe técnico emitido el 16 de junio de 2026 por la Sección Técnica de Patrimonio II, redactado a raíz de la solicitud de información de la Fiscalía Provincial de Valencia en sus Diligencias de Investigación Penal sobre la destrucción de la alquería, diligencias sobre las que informó Levante-EMV a principios de junio.

Medidas urgentes

La declaración de ruina inminente certifica que el estado de la Alquería de Volante, edificio catalogado con nivel de protección 2 e incluido en el Área de Vigilancia Arqueológica AVA-77, representa un peligro real y grave para las personas y los bienes aledaños, por que lo que sería conveniente tomar las medidas oportunas a fin de evitar mayores riesgos. El gobierno municipal de Catalá exige a Adif que adopte de manera inmediata una serie de medidas precautorias mínimas, todo ello pese a que el inmueble lleva años al borde del colapso sin que ninguna institución haya hecho nada por salvarlo, tal como denunciaron desde la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural.

Entre las medidas reclamadas al organismo estatal, el consistorio reclama vallar el entorno de la Alquería para impedir el acceso y ordenar el desalojo inmediato de posibles ocupantes; limpiar la vegetación y retirar manualmente los escombros acumulados en el interior y exterior del inmueble; estabilizar la fachada sur (la única que se conserva íntegra en sus tres niveles) junto con los restos de las fachadas oeste y este; proteger la coronación de los muros históricos con láminas geotextiles o impermeables; y desmantelar, transportar y gestionar los residuos de fibrocemento que se encuentran disgregados en los cuerpos anexos derruidos.

Arrasada por un incendio

La situación actual de la alquería del siglo XVIII es consecuencia del grave incendio que sufrió en 2024, el cual destruyó su cubierta y los forjados interiores. En febrero de ese mismo año, los bomberos y la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación ya advirtieron de que los muros perimetrales habían quedado inestables y existía una "amenaza de ruina inminente".

No obstante, pese a las numerosas alertas, el Ayuntamiento de València mantuvo cerrado el expediente sin instalar los puntales o vallados urgentes, una inacción que derivó en derrumbes sucesivos y en el desplome definitivo del monumento. Tras este incendio, la asociación Hispania Nostra movió la Alquería de Volante de su "Lista Roja" a su "Lista Negra", convirtiendo a la Alquería de Volante en el primer monumento de la ciudad en ingresar en el registro de bienes destruidos por abandono

La Fiscalía investiga al ayuntamiento

El requerimiento a ADIF llega después de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya incoado diligencias de investigación penal contra el ayuntamiento por un presunto delito de omisión contra el patrimonio histórico. La resolución fiscal sitúa explícitamente al consistorio en el punto de mira como sospechoso del abandono del monumento.

Noticias relacionadas

La entidad cultural Círculo por la Defensa del Patrimonio, promotora de la denuncia penal, ya había afeado anteriormente que el Servicio de Patrimonio municipal buscara “eludir responsabilidades” apoyándose en la complejidad del suelo ferroviario de Adif, y apuntaba en su denuncia a que el consistorio conocía perfectamente el riesgo de derrumbe y prefirió ignorar las recomendaciones sistemáticas de protección y las advertencias de la Sindicatura de Greuges, dejando "morir el edificio a sabiendas”.