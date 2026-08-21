Los vecinos de Giorgeta aliviados por el fin de la obra, pero preocupados por la falta de aparcamiento

Con la apertura de una zona de Giorgeta y Pérez Galdós al tráfico, que como ya les informamos desde este periódico llevan cerradas más de un año, los vecinos y comercios de la zona pueden empezar a vislumbrar la luz al final del túnel. “Las aceras, yo como peatón me parecen fantásticas, pero un poco exageradas, especialmente a la hora de aparcar, creo que puede llevar a más atasco que otra cosa”, comenta Francisca, una vecina de la zona, que pese a la falta de aparcamiento, reconoce que cree que “va a quedar precioso, lo veo bonito. Como peatón estas aceras me dan un margen para andar increíble, pero va a haber gente que lo tenga complicado”.

En uno de los bares de la zona, “el tránsito”, el encargado opina que “ha quedado todo muy bien, pero ha sido muy lento”. Desde su establecimiento, nos trasladan que para ellos ha sido difícil el corte de tráfico, pero lo “han podido superar” sin muchos problemas. Otro de los establecimientos afectados por las obras ha sido el restaurante Cruz Blanca, situado a la salida de la boca del metro de Jesús, desde el que también destacan el tiempo que han tardado las obras, pero el gerente deja claro que “todo lo que sea para mejorar el barrio, desde Cruz Blanca estamos a favor”. Sobre la cuestión del aparcamiento, el gerente del restaurante comenta que “es un problema, pero no adaptaremos”.

Pascual no es vecino del barrio como tal, sin embargo, trabaja por la zona, y al preguntarle sobre la apertura de la circulación, siente "alivio de que se pueda circular y desplazarse a algún sitio, que antes era casi imposible". Él es optimista y pese a que opina que de momento está todo "un poco precario", debido a la presencia latente de vallas y señales amarillas, prefiere centrarse en que "por lo menos lo han abierto, y se puede circular, que no es poco", comenta.

En la misma avenida de Giorgeta, Amparo Castillo, una de las farmacéuticas que trabaja en el número 29 de Giorgeta, respira aliviada de que las obras estén llegando a su fin, a pesar de que destaca el hecho de que el consistorio haya modificado los plazos varias veces: “en principio iban a acabar en julio, luego septiembre, y ahora nos han dicho que en navidad, pero bueno al menos ya se puede circular”. Queda atrás el tiempo "duro" de las obras: "lo hemos pasado mal, especialmente cuando estaba toda la acera abierta, peor al menos ya ha pasado". Amparo, como trabajadora de la zona, cree que la situación de aparcamiento puede llevar a un problema: “en el carril en el que ahora hay coches aparcados va a haber un carril bici, va a ser imposible aparcar por aquí, y eso es preocupante considerando toda la gente que vive y trabaja aquí”.

El ayuntamiento "transforma" Giorgeta

Por parte del consistorio, Juan Giner, concejal de Urbanismo y Vivienda y alcalde en funciones; que ha visitado las obras esta mañana, ha reiterado el “compromiso de la alcaldesa” con tener las obras terminadas antes de que empiece el curso escolar. Las obras entran en su tramo final, que se basará en ejecutar los remates, el mobiliario urbano restante y la plantación de arbolado, que se había suspendido en verano con motivo del calor. El concejal también ha querido aclarar que estos trabajos no interferirán con el tránsito normal de la zona.

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“Estamos transformando Giorgeta - Pérez Galdós en una avenida más verde, con más superficie de sombra, más accesible y más amable para los vecinos y lo hacemos compaginando los trabajos con la vuelta progresiva del tráfico para reducir al máximo las molestias”, ha manifestado Juan Giner.