El Ayuntamiento de València ha sacado a licitación pública las obras del nuevo Auditori de Benicalap, un equipamiento cultural concebido para acoger conciertos y ensayos de gran formato con condiciones acústicas específicas. El proyecto incorpora soluciones para favorecer la escucha en la sala, contener la transmisión del sonido al exterior y compatibilizar la actividad musical con el resto de usos del inmueble.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 8.520.820,31 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 19 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo. El nuevo edificio se levantará en la calle del Poeta Serrano Clavero, en el distrito y barrio de Benicalap, y sumará 2.557,23 metros cuadrados construidos.

La sala principal tendrá capacidad para 425 espectadores, repartidos entre la platea baja y la platea alta, y un escenario de 182,51 metros cuadrados útiles, preparado para acoger a una banda sinfónica completa. El inmueble será la nueva sede de la Banda Sinfónica Municipal de València y dará servicio a las sociedades musicales de Benicalap.

Imagen simulada de cómo será el futuro auditorio de Benicalap / Ayuntamiento de València

Una sala pensada para escuchar mejor

El proyecto técnico plantea una respuesta integral frente al ruido, las vibraciones y la reverberación. La fachada y la cubierta de la sala principal se han diseñado para alcanzar un aislamiento acústico superior a 65 dB , conforme a las exigencias previstas para esta actividad, según recoge la normativa de ruido ambiental, actividades y edificación. El cerramiento exterior combinará muros de hormigón, trasdosados interiores con doble placa y material absorbente; las zonas acristaladas incorporarán doble ventana con separación entre hojas para reforzar la atenuación del ruido aéreo.

Tal como anunció la alcaldesa de València, María José Catalá, el objetivo es “crear en Benicalap una nueva centralidad musical para la ciudad; y al mismo tiempo, crear una oportunidad extraordinaria para la transformación del barrio”. El diseño del nuevo auditorio responde a las necesidades de conciertos y ensayos de gran formato y contempla los espacios requeridos para la Banda Sinfónica Municipal de València.

La cubierta incluirá un falso techo de acondicionamiento acústico con lamas de madera y fibra absorbente. En el interior de la sala, los paneles de madera de cedro, ranurados y perforados, junto con lana de roca y techos acústicos, estarán destinados a controlar la reflexión del sonido y ajustar el tiempo de reverberación a las necesidades de la audición musical y de la inteligibilidad de la palabra.

Las puertas de acceso a la sala serán acústicas, con un aislamiento global de 42 dBA, juntas isofónicas perimetrales y umbrales bilabiales escamoteables. Asimismo, las particiones interiores emplearán sistemas de alta densidad y lana mineral para reforzar el aislamiento entre usos. Estas soluciones contribuirán a que la actividad del auditorio y de las aulas musicales pueda desarrollarse con un elevado nivel de confort sonoro.

El proyecto también contempla silenciadores en los conductos de ventilación, equipos insonorizados y medidas de control de vibraciones en las instalaciones de climatización. El objetivo es que el ruido de los sistemas técnicos se mantenga por debajo de 30 dBA en las zonas de audiencia. Una vez terminada la obra, se prevé realizar mediciones acústicas in situ para verificar que el aislamiento y la reverberación se ajustan a los valores proyectados.

Cuatro niveles para la música, la formación y el barrio

El edificio se organizará en cuatro plantas, con recorridos diferenciados para el público, las formaciones musicales y las entidades vecinales.

La planta sótano, de 841,73 metros cuadrados construidos, concentrará el núcleo escénico: escenario, foyer de artistas, platea baja, camerinos individuales y colectivos, almacenes de instrumentos y zonas logísticas.

La planta baja, con 904,48 metros cuadrados construidos, albergará el hall, la platea alta, la sala de control y el vestíbulo para músicos. También acogerá una dotación vecinal con acceso propio desde el exterior: sala polivalente, despacho, sala de reuniones y servicios. Este espacio contará con independencia funcional y aislamiento respecto a la caja escénica para evitar interferencias durante conciertos y ensayos.

La primera planta, de 477,17 metros cuadrados construidos, se destinará a la formación, el archivo y la gestión diaria, con cuatro aulas para estudio individual o clases de técnica instrumental, oficina de archivo, sala de trabajo, sala de reuniones y despachos.

La segunda planta, de 333,85 metros cuadrados construidos, reunirá las áreas técnicas y de apoyo a las formaciones: sala de descanso, taquillas, cuarto de dimmers y accesos a pasarelas técnicas y galerías.

La superficie útil total del futuro inmueble será de 1.932,59 metros cuadrados. Dispondrá de tres accesos: uno para el público, otro técnico para músicos y personal, y un tercero independiente para las asociaciones vecinales.

Un entorno cultural y social más accesible

Esta actuación municipal incluye la mejora de la urbanización entre el nuevo edificio y el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores Jubiocio. Se ajustarán las cotas de acceso para garantizar la accesibilidad universal y se crearán zonas de estancia y sombra, con más vegetación y la reubicación de los juegos afectados por la obra.

El nuevo auditorio se integrará en la parcela municipal que ya acoge Jubiocio y la Biblioteca Municipal Carmelina Sánchez-Cutillas, junto a la calle del General Llorens. El proyecto incorpora además un bucle magnético en la sala principal para facilitar la audición a las personas usuarias de audífonos e implantes compatibles.

Noticias relacionadas

Las empresas interesadas en participar en la licitación pública pueden presentar sus ofertas de manera electrónica hasta el 21 de septiembre de 2026, a las 23.59 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.