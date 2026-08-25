Las batallas virales de 'farmear aura' llegan a València: "¿Pero por qué hay tanta gente?"

València ha tardado en subirse al carro pero era sencillo intuir que tarde o temprano iba a pasar. Y ha ocurrido hoy. Las batallas de farmear aura han llegado al Cap i Casal. El nuevo fenómeno viral que recoge el testigo de los therians preveía estrenarse multitudinariamente hoy a las 18 horas en Nuevo Centro. La convocatoria se ha hecho desde un perfil particular de la red social TikTok, ha aportado un cartel promocional del evento y añadía una encuesta para tener un control sobre la asistencia, al que habían respondido unas 75 personas indicando que acudirían a la cita. Nadie sabía si aquello era un farol, había que ir al centro comercial para comprobarlo.

Según el póster promocional, las cualidades que se buscan en una batalla de este estilo son un jawline (mandíbula) fuerte, mirada fría, postura alfa, cuerpo disciplinado y mente 67 (six-seven, que se ha convertido en una especie de grito de guerra para las nuevas generaciones). El cartel y el víde del evento en Tiktok ha superado las 57.000 visitas y ha acumulado comentarios positivos y también de burla hacia el evento performativo.

El fulgor de la batalla

Una vez allí, en la parte superior de Nuevo Centro se ha concentrado la flor y la nata del panorama español del farmeo de aura, especialmente en una de los accesos al centro comercial, junto a una carpa de venta de muebles de jardín. Los outfits seleccionados se encuadrarían entre la convención de comics y la tienda de deportes a mitad de precio. Personaldad y comodidad. El ambiente a escasos minutos de empezar el acontecimiento era distendido y caluroso, con decenas de jóvenes refugiados en la escasa sombra que ofrece a las 18 de la tarde el centro comercial.

Batalla de farmear aura en los jardines del Turia / Lucía Company

La media de edad de la gran batalla de aura valenciana ha estado sobre los 15 años aproximadamente, y antes de empezar la expectación ha sido máxima. "¿Pero por qué hay tanta gente? ¿Viene algún cantante famoso?", preguntaba una señora confundida por la marabunta.

Pasados unos minutos, ante la aglomeración inmóvil de personas el equipo de seguridad de Nuevo Centro ha desalojado a los participantes justo cuando la batalla estaba a punto de empezar. Ha habido desconcierto, pero los farmeadores no se han desanimado y han decidido reformular el plan inicial bajando a los jardines del Turia, fuera de la jurisdicción del centro comercial y ya con más libertad para enseñar los trucos que traían preparados de casa o de dondequiera que uno se entrene para esta nueva disciplina deportiva y estética.

Batalla de farmear aura en los jardines del Turia / Lucía Company

Entre las zonas verdes se ha formado un gran un círculo dejando en el centro una improvisada pista de farmeo, donde los participantes han actuado y el resto les ha vitoreado o se ha reído, porque algo de humor también tiene la historia. Los emotes y las reacciones son menos vistosas en directo que las que corren viralizadas a miles por las redes sociales, pero al público, mayoritariamente menor de edad, eso le da igual y ha jaleado a sus combatientes favoritos.

Batalla de farmear aura en los jardines del Turia / Lucía Company

Si bien el farmeo está lejos de parecer un evento profesional, mucho detalle aún por pulir, lo verdaderamente reseñable e importante es que aquí uno viene a no tener vergüenza y a pasárselo bien con la complicidad del resto. En una época en la que todo el mundo está demasiado pendiente de no hacer el ridículo, demuestra aptitud en evadirse y pasarlo bien desde la honestidad del farmeo. "Oye, al menos no están con sus teléfonos móviles", dice condescendiente una mujer que cruza el río.

¿Qué significa farmear aura?

Internet aún está dividido en lo que respecta al origen del concepto de “farmeo de aura”. La explicación más aceptada sobre el tema explica que es una combinación de los dos términos, que se nutren mutuamente. El primero viene derivado del verbo inglés farm/ to farm (cultivar), traducido en una especie de spanglish. En este sentido "cultivar" se refiere a una acción repetitiva que lleva al aumento de una cualidad o un bien , empujando así a los contrincantes a realizar gestos y bailes llamados emotes, como el famoso six-seven, superviral entre los más jóvenes. El término “aura” está ligado a la "presencia", "respeto", "carisma" o "energía" que proyecta una persona.

Este último concepto se popularizó especialmente en España debido a unas declaraciones del futbolista Lamine Yamal, que lo definió como una cualidad de una persona que tiene “una presencia especial, algo que sientes cuando entra al lugar, ya sabes, como cuando ves a alguien en una película y dices: ‘Guau’". Para simplificarlo, alguien con “mucha aura" es aquella persona que se muestra de una manera increíblemente segura o impresionante.

Ambos conceptos derivan de la cultura digital, y están arraigados e integrados completamente en redes sociales como TikTok o Instagram. El origen más aceptado de “aura farming”, según foros de discusión de internet y redes sociales, procede de los videojuegos y el anime, y se basa en el tópico narrativo que un protagonista empiece su aventura siendo mediocre o incluso patético y acabe su recorrido siendo el más fuerte o estar considerado overpowered (también denominado OP, que significa: demasiado poderoso, con exceso de potencia, superpoderoso o desproporcionadamente fuerte). Este “farmeo de aura” se encuentran en distintos ejemplos como Jujutsu Kaisen o Solo levelling, series de anime, siendo el último de los casos el más prominente y el más aceptado como padre del "aura farming" en la comunidad de adoración nipona.

Otras batallas en la cultura

Así, estas batallas giran en torno a lo que viene a ser de toda la vida 'pavonearse' delante de un público en corro que anima a los contrincantes. El estilo de “batalla” de un tipo diferente a la violencia no es algo nuevo, pues bebe de otros estilos de combate que ya se pusieron de moda en el pasado, como las famosas batallas de gallos popularizadas en la década de 2010, que se basaban en la tradición americana del rap. En estas "batallas", dos contrincantes se insultaban los unos a los otros con cortes y "barras", que no solo tenían que ser ingeniosas para dejar en mal lugar al rival, sino que a parte, tenían que rimar.

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Las batallas de gallos están influenciadas a su vez por otro antecedente, la escena del ballroom, popularizada en los círculos LGBT de grandes ciudades americanas –especialmente Nueva York– en la que dos personas se batían en una "batalla" de distintas categorías, por las que ganaban trofeos. Estos enfrentamientos existían en baile con estilos como el Vogue o el Runway, en la que ambos contrincantes se batían para ver quién de las o los dos adversarios desfilaba y se veía mejor. La escena y subcultura fue clave durante los años 70 y 80 en la lucha contra la discriminación y la homofobia, y ha llegado al mundo del mainstream gracias a la viralización de productos mediáticos que hablan de estos entornos, como la serie POSE (2018), que llegó a ganar dos premios Emmy.