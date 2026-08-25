Compromís ya pide el voto para acabar con la inseguridad y con la "gentuza de extrema derecha" que patrulla al Paseo Marítimo

El Grupo Municipal Compromís ha reaccionado a la presencia de las "patrullas" vinculadas al partido de extrema derecha España 2000 patrullando por el Paseo Marítimo sacando su particular conclusión: es "la evidencia de una situación real: la percepción generalizada de cómo se ha degradado la seguridad en la ciudad en los últimos tres años". O dicho de otra forma, que la culpa es del gobierno municipal por permitirlo.

El edil Ferran Puchades ha asegurado en ese sentido que "la inoperancia del gobierno municipal a la hora de erradicar los comportamientos incívicos de estos grupúsculos genera aún más caos e inseguridad en la ciudad. La irrupción de estas patrullas de tiktokers de extrema derecha haciendo como que vigilan las calles de València, más allá de ser muy preocupantes, evidencia una situación real". La patrulla, autodenominada “Ángeles de la Noche", visten chalecos reflectantes negros con esa denominación en la espalda.

La "placidez" de los años de Joan Ribó

Más aún, lo que vienen a explicar es que la presencia de este grupo muestra el contraste entre quienes gobiernan ahora y los que gobernaban antes. "Es tal el consenso sobre este deterioro -el de la "falta de seguridad"- desde que gobierna Catalá junto con Vox, después de la placidez y la mejora experimentadas durante los ocho años de gobierno de Joan Ribó y Compromís, que hasta grupúsculos marginales de extrema derecha salen a la calle a denunciar y, presuntamente, suplir la ineficiencia de su gobierno municipal de extrema derecha también en seguridad ciudadana".

"La izquierda debe volver a gobernar la ciudad"

Puchades acabó su crítica poco menos que pidiendo el voto para unas elecciones que están a diez meses vista. "València no se merece una gestión tan deficiente ni que esta gentuza haga lo que quiera. València quiere y merece recuperar la tranquilidad, algo que se conseguirá cuando la izquierda vuelva a gobernar la ciudad y València recupere el tiempo perdido por el PP y Vox durante este mandato."

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La crítica es exclusivamente en clave local, sin alusión a los que fueron socios de gobierno municipal, el PSOE, titulares de la Delegación de Gobierno. Hay que recordar, en ese sentido, que, según la subdelegación del Gobierno, los vídeos del 'escuadrón' se han concebido como una 'performance' para redes, que sus integrantes no han realizado ninguna acción real y que ellos (a través de la Policía Nacional), solo podrían actuar si incurrieran en delitos como la usurpación de funciones o la detención ilegal. Pero que, aún así,