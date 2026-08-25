La Policía Nacional considera la patrulla fascista de la Malva-rosa "una performance diseñada para redes"

La Policía Nacional está haciendo seguimiento de la patrulla que un grupúsculo de extrema derecha, concretamente una oenegé vinculada a España 2000, ha organizado para salir por las noches en barrio como la Malva-rosa. Aseguran que se preocupan por la seguridad de la zona y que son “los ojos y oídos” de la policía. Su primera salida fue este fin de semana, tal como han exhibido en sus redes sociales y medios y perfiles afines han replicado, amplificando el eco de la acción.

En varios vídeos se puede ver a los ultras uniformados con chalecos negros, uno de ellos portando un bastón extensible de senderismo. Los ultras mantienen una conversación que va subiendo de tono con un pequeño grupo de chavales magrebíes en el paseo marítimo de la Malva-rosa. En otro vídeo el líder de España 2000 pasa revista a sus militantes, instruidos en las artes marciales.

Según han precisado fuentes de la subdelegación de Gobierno a Levante-EMV, la patrulla en la Malva-rosa no pasó de “performance diseñada para tener eco en las redes sociales”, y durante el trayecto no se registró ninguna acción o “intervención real” que pudiera comprometer la libre circulación de las personas con las que se encontraron en su camino. Las mismas fuentes precisan que las personas que aparecen en los vídeos están identificadas con todo su historial.

En caso de ir más allá de la performance para Instagram y Facebook, cruzar la línea de la campaña de marketing, desde la subdelegación del Gobierno precisan que caería sobre los integrantes de la patrulla de extrema derecha el peso de la ley. El marco jurídico que regula las competencias en materia de seguridad está conformado por la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS); la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana; y la Ley 5/2014, de Seguridad Privada.

Estas atribuyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el ejercicio exclusivo de las competencias en materia de seguridad de acuerdo con lo establecido en el art. 149. 1.29 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Marco legal de las patrullas

En ese marco, una actuación de patrullas ciudadanas contravendría la reserva de función pública, dado que la Constitución Española atribuye la seguridad pública y el uso legítimo de la fuerza en exclusiva a la Policía, por lo que los particulares carecen de competencias para vigilar, retener o patrullar de forma organizada.

Además incurrirían en un delito de usurpación de funciones, que el Código Penal contempla para quien imita funciones policiales, se identifica como autoridad o usa uniformes e insignias falsas o prohibidas, todo ello recogido como ilícito penal.

También se expondrían a un delito de coacciones o detención ilegal, reservado para quienes retienen a una persona en contra de su voluntad o le impiden el libre tránsito fuera de los supuestos legales de flagrante delito (disponibles para cualquier ciudadano), vulnerando así la libertad individual.

Finalmente, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) sanciona el uso indebido de uniformes o equipamiento policial que induzca a engaño, así como la alteración del orden público. Y la normativa de protección de datos indica que grabar o fotografiar de manera sistemática a transeúntes en la vía pública sin base legal vulnera la privacidad y la normativa de protección de datos personales.

Evolución de la situación delincuencial

En cuanto al momento concreto en que se crea esta patrulla ligada a la extrema derecha valenciana, preocupada según explican por la seguridad en el barrio marítimo, no está de más aportar datos sobre cómo ha evolucionado la situación delincuencial en la Malva-rosa en 2026 respecto al año anterior. Según los datos ofrecidos por la subdelegación del Gobierno, el total de infracciones penales ha caído un 1,47 %. Los robos en vivienda se han reducido un 3,56 %. Los robos en trasteros se han reducido un 75,68 %. La sustracción de vehículos ha caído en un 38,2 %. Los delitos leves (hurto leve, daños, lesiones) se han reducido un 21,94 %. Las agresiones sexuales con penetración se han reducido un 6,67 %. Y los servicios humanitarios y rescates han aumentado más de un 24 %.

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Esto no quiere decir que el barrio no lidie a diario con sus propios problemas. Tal como llevan años denunciando en Levante-EMV desde la asociación vecinal, en la Malva-rosa permanece enquistado el “mercado de la droga” de las Casitas Rosa, un foco de conflictividad que degrada la convivencia y espera soluciones multifactoriales de lo urbanístico a lo social. En definitiva, una intervención impulsada desde el ayuntamiento compleja y estructural.