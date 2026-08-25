València licita las obras de renovación de la climatización del Velòdrom Lluís Puig

El Ayuntamiento de València ha licitado la contratación del suministro, reposición e instalación de los equipos de climatización del Palau Velòdrom Lluís Puig. Igualmente, el consistorio ha aprobado los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas que regirán la licitación. El contrato, que tendrá una duración de tres meses, tiene un precio de 115.963,73 euros, IVA incluido.

La renovación de la climatización del recinto se engloba en las mejoras acometidas por el consistorio de cara a la celebración del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta 2027, que reunirá en la ciudad a los mejores atletas del continente. En total, este plan integral de actuaciones suma un importe próximo a los 1,9 millones de euros, destinado tanto a la mejora de las infraestructuras como a la actualización de los equipamientos deportivos y de los servicios del recinto.

Así, también se construirá un edificio modular prefabricado anexo, se acometerá la instalación de un nuevo pavimento deportivo y se renovará el sistema electrónico de elevación de las curvas de la pista de atletismo, que permitirá adaptarla a las máximas exigencias de la competición internacional. En los últimos años, igualmente, se ha renovado el alumbrado led, se ha mejorado la eficiencia energética del edificio, se han actualizado los espacios interiores, se han modernizado los sistemas de protección contraincendios y otras intervenciones orientadas a incrementar la funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad de la instalación.

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Con estas inversiones, el Ayuntamiento de València reafirma su compromiso con la organización del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta 2027, consolida el Palau Velòdrom Lluís Puig como una instalación de referencia para el atletismo internacional y garantiza que el recinto reúna las mejores condiciones para acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos que celebrará la ciudad en los próximos años.