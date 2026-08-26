Las altas temperaturas "secan" el lago artificial de l'Albufera

El estado del Estany del Pujol, conocido como el lago artificial de l'Albufera, muestra sus orillas secas a causa de las altas temperaturas que han reducido el nivel de la laguna, algo que llama la atención del visitante. Si embargo, y a pesar del olor a putrefacción, las especies que allí anidan no corren peligro alguno mientras los niveles de oxígeno sean óptimos.

Así lo aseguran desde Acció Especialista Agró y otros biólogos consultados, quienes explican que cuando se seca el terreno "aparece la materia orgánica, las microalgas, que se quedan al sol y se descomponen sin oxígeno y es por eso que aparecen los malos olores". Sin embargo, "la pérdida de agua de forma muy rápida puede acarrear problemas" por lo que "es necesario medir los niveles de oxígeno y controlar la zona".

Ahora bien, expertos en l'Albufera precisan que "se ha retirado el agua superficial de arriba por la evaporación" y niegan riesgo alguno para las especies que allí anidan. De hecho, explican que la presencia de "llepó" en la orilla, que "es normal cuando hay altas temperaturas", implica que en la actualidad la alimentación para especies como las cigüeñuelas "está asegurada".

Una cigüeñuela se alimenta del "llepó" en una oriulla que ha ganado espacio. / Germán Caballero

Los expertos consultados coinciden en señalar que, aunque el aspecto del lago artificial llamen la atención de los visitantes, su estado "no parece dañado". "A todos nos gusta ver la laguna trasparente con las orillas limpias, pero lo cierto es que la presencia del tarquín en la orilla muestra una materia orgánica que es clave y necesaria", afirman.

Sin embargo, el aspecto del Estany del Pujol no pasa desapercibido ya que, a pesar de su origen artificial, el lago lleva años siendo un lugar de referencia en la conservación de la biodiversidad de l’Albufera. De hecho, en los últimos censos de las aves nidificantes en esta reserva figuran especies catalogadas como vulnerables en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas. Entre esas especies amenazadas y que han nidificado en el Estany del Pujol destacan las colonias de gaviota de Audouin (Ichthyaetus audouinii), de charrancito común (Sternula albifrons), de chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y de cigüeñuela común (Himantopus himantopus).

Una laguna artificial de agua salobre

El Estany del Pujol es una pequeña laguna salobre a escasos metros de la Gola del Pujol. Su origen se sitúa a finales de los años 60, cuando se inició un proceso de urbanización de la Devesa que contaba con una marina accesible a embarcaciones desde el mar sobre parte de un área deprimida entre dunas, denominada la "mallada llarga". Así, el agua de la laguna es salobre ya que, por una parte, se alimenta del mar de forma subterránea, pero por otra, también cuenta con el agua dulce de la lluvia.

Tras la paralización de las obras de urbanización, y ante la imposibilidad de retornar la zona a su estado anterior, el área fue acondicionada como una pequeña laguna, con amplias orillas, dos islas e independizada del mar.

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Estado de la cartelería del parque natural. / Germán Caballero

Son muchas las actuaciones que se han llevado a cabo en la laguna para proteger este espacio y las especies que en él anidan. Una de las últimas actuaciones de mejora realizadas fue la ampliación del área utilizada para el descanso y la nidificación de las aves. Así, en 2022 se instaló un nuevo cercado de cañizo que dificulta el paso de personas y mascotas a su interior pero que, en la actualidad, está muy deteriorado, al igual que la cartelería instalada en la zona que advierte de la necesidad de mantener limpia la zona en un llamamiento al civismo en el parque natural.