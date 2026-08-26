Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matrimonio CulleraIncendio Pina de MontalgraoTemperatura L'AlbuferaVuelta España Comunitat ValencianaCercanías ValenciaApartamentos turísiticos BotánicTiempo en Valencia
instagramlinkedin

Aquaval asegura que la piscina de Benicalap cumple las medidas sanitarias

La concesionaria dice haber subsanado las deficiencias detectadas en junio y haber sustituido el agua de pozo por agua de la red

La piscina de Benicalap en una imagen de archivo

La piscina de Benicalap en una imagen de archivo / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Aquaval, empresa concesionaria de la piscina municipal del Parque de Benicalap, asegura que ha cumplido con las medidas requeridas por la autoridad sanitaria tras las inspecciones realizadas en junio y que las deficiencias detectadas fueron subsanadas.

La empresa explica que adoptó las actuaciones necesarias y destaca especialmente que, tras el primer llenado de la piscina, dejó de utilizar agua de pozo y pasó a emplear exclusivamente agua de la red.

Esta versión se produce después de que un informe de seguimiento de la Oficina de Higiene de las Aguas, realizado en agosto, señalara que algunas de las medidas requeridas en junio todavía estaban pendientes. El documento recogía, entre otras cuestiones, actuaciones relacionadas con el tratamiento y control del agua, documentación técnica y determinadas condiciones de la instalación.

Aquaval sostiene que las actuaciones se han ido ejecutando conforme a los requerimientos recibidos y que dispone de la documentación que acredita las medidas adoptadas. La empresa también se muestra dispuesta a facilitar dicha documentación para aclarar cualquier aspecto relacionado con la gestión de la piscina.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de València, por su parte, ha trasladado a Aquaval el informe sanitario para que la concesionaria formule las alegaciones correspondientes dentro del procedimiento administrativo. Desde el consistorio señalan el compromiso municipal por garantizar las mejores condiciones en las instalaciones deportivas para los usuarios, y recuerdan que el estado en que encontraron las instalaciones deportivas municipales, incluida la piscina de Benicalap, cuando entraron en el gobierno municipal "fue absolutamente lamentable".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional vigila a la patrulla fascista de la Malva-rosa e identifica a tres miembros
  2. Las mil historias del 'Edificio de los Falleros': el primer ascensor del barrio del Carmen y una cooperativa tras la riada de València
  3. El examen de comisarios de la Policía Local de València bajo sospecha ya fue anulado por el TSJ por falta de garantías
  4. Una tercera colmena turística en Benicalap agrava el conflicto vecinal: 'Están reventando el barrio
  5. Armiñana: 'Tranquilos: Espartero no va a subir a Especial para ser otro Nou Campanar
  6. Las batallas virales de 'farmear aura' llegan a València: '¿Pero por qué hay tanta gente?
  7. València ha dado licencias para construir 5.465 nuevas viviendas en tres años
  8. Del grupo 'Siempre 2014' a uno que incluya el año 2027

Aquaval asegura que la piscina de Benicalap cumple las medidas sanitarias

Sanidad detecta deficiencias graves en la piscina de Benicalap y pide sancionar a la concesionaria

Sanidad detecta deficiencias graves en la piscina de Benicalap y pide sancionar a la concesionaria

Pánico en Benicalap ante las obras de una posible cuarta colmena turística: "Es una barbaridad"

Pánico en Benicalap ante las obras de una posible cuarta colmena turística: "Es una barbaridad"

PSPV lleva a Antifraude "las relaciones de la promotora de apartamentos" de Benicalap "con PP y Ayuntamiento"

PSPV lleva a Antifraude "las relaciones de la promotora de apartamentos" de Benicalap "con PP y Ayuntamiento"

La Fiscalía estudia abrir diligencias contra la patrulla fascista de la Malva-Rosa

La Fiscalía estudia abrir diligencias contra la patrulla fascista de la Malva-Rosa

València prepara la restauració de la cúpula i les cobertes del Mercat Central

València prepara la restauració de la cúpula i les cobertes del Mercat Central

València prepara la restauración de la cúpula y las cubiertas del Mercado Central

València prepara la restauración de la cúpula y las cubiertas del Mercado Central

La lista de candidatos a elegir la fallera mayor se reduce al aparecer nuevas incompatibilidades tras la declaración jurada

La lista de candidatos a elegir la fallera mayor se reduce al aparecer nuevas incompatibilidades tras la declaración jurada
Tracking Pixel Contents