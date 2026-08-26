Aquaval asegura que la piscina de Benicalap cumple las medidas sanitarias
La concesionaria dice haber subsanado las deficiencias detectadas en junio y haber sustituido el agua de pozo por agua de la red
Redacción Levante-EMV
Aquaval, empresa concesionaria de la piscina municipal del Parque de Benicalap, asegura que ha cumplido con las medidas requeridas por la autoridad sanitaria tras las inspecciones realizadas en junio y que las deficiencias detectadas fueron subsanadas.
La empresa explica que adoptó las actuaciones necesarias y destaca especialmente que, tras el primer llenado de la piscina, dejó de utilizar agua de pozo y pasó a emplear exclusivamente agua de la red.
Esta versión se produce después de que un informe de seguimiento de la Oficina de Higiene de las Aguas, realizado en agosto, señalara que algunas de las medidas requeridas en junio todavía estaban pendientes. El documento recogía, entre otras cuestiones, actuaciones relacionadas con el tratamiento y control del agua, documentación técnica y determinadas condiciones de la instalación.
Aquaval sostiene que las actuaciones se han ido ejecutando conforme a los requerimientos recibidos y que dispone de la documentación que acredita las medidas adoptadas. La empresa también se muestra dispuesta a facilitar dicha documentación para aclarar cualquier aspecto relacionado con la gestión de la piscina.
El Ayuntamiento de València, por su parte, ha trasladado a Aquaval el informe sanitario para que la concesionaria formule las alegaciones correspondientes dentro del procedimiento administrativo. Desde el consistorio señalan el compromiso municipal por garantizar las mejores condiciones en las instalaciones deportivas para los usuarios, y recuerdan que el estado en que encontraron las instalaciones deportivas municipales, incluida la piscina de Benicalap, cuando entraron en el gobierno municipal "fue absolutamente lamentable".
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