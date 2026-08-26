Pánico en Benicalap ante las obras de una posible cuarta colmena turística: "Es una barbaridad"

Los vecinos de la zona nueva de Benicalap han entrado en pánico. Esta mañana, una grúa con martillo hidráulico ha comenzado a tocar pilares de una finca situada en el número 2 de la calle Carlos Cortina, justo enfrente de la colmena turística que se está construyendo después de que la empresa Business Decision and Advice SL haya modificado su proyecto de apartahotel y el servicio de Urbanismo le haya dado luz verde.

El barrio se ha llenado de obreros y en cada manzana se trabaja a destajo para abrir estos alojamientos. Antes se pusieron en marcha los bajos turísticos de Manuel Melià i Fuster, con los vecinos del edificio en pie de guerra por el incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanzados entre estos y la empresa promotora. A continuación, los trabajadores de Business Decision and Advice SL, con el nombre comercial de Skydive90, han empezado a picar fachadas en Encarna Albarracín y Carlos Cortina –número 5– para abrir ventanas en zonas comunes pese al rechazo vecinal y su insistente denuncia que, lamentan y está por ver, parece caer en saco roto.

Cascotes en el parking del edificio por las obras de la nueva colmena turística / Levante-EMV

Ahora, las obras en los bajos de otra manzana situada a escasos metros, en el citado Carlos Cortina 2, ha terminado de colmar la paciencia de los residentes. En esta manzana ya hubo apartamentos turísticos montados por la misma Skydive90, pero nunca llegaron a estar del todo operativos, salvo alguna racha con contadas entradas y salidas de turistas. Los casi 20 bajos turísticos abrazaban toda la manzana repartidos en tres fachadas. Pero la empresa propietaria empezó a tumbarlos recientemente, deshaciendo su propia obra, ante el recelo de los residentes.

El último movimiento administrativo realizado por Skydive90 del que hay constancia en este edificio es la presentación de una Declaración Responsable mediante una ECUV –Entidad Colaboradora Urbanística reconocida por la Generalitat Valenciana– para un terciario hotelero. Los residentes sospechan que la promotora de dos de las tres colmenas que han sido documentadas estos días en Levante-EMV está tirando su primera promoción para reformular su proyecto como aparathotel, siguiendo el modelo elegido en los otros dos edificios. Sería una manera de sortear algunas de las restricciones impuestas a los apartamentos turísticos sin renunciar al negocio hotelero.

Una tubería rota por las obras de los apartamentos / Levante-EMV

Sea como sea, a falta de confirmación oficial, los vecinos están preocupados por “el atropello” de los últimos días, con caída de cascotes en el interior de garaje, la rotura de alguna tubería, la circulación de obreros sin consentimiento en zonas comunes para las que no están autorizados y hoy, según se puede observar en el vídeo que encabeza el texto, con unas obras que, se temen, podrían comprometer la seguridad del edificio.

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“Hemos llamado a la Policía porque caen cascotes y los limpian a escondidas. También nos pidieron acceder a las zonas comunes y votamos que no, pero según hemos visto en otros edificios, hacen lo que les da la gana, como picar ventadas en las fachadas sin ningún tipo de consentimiento”, lamentan los vecinos de esta nueva promoción, quienes albergan el mismo sentimiento que recorre el barrio: “Es una barbaridad. Pronto no se podrá vivir aquí. ¿Cómo se puede permitir todo esto?”, se preguntan los residentes de Nou Benicalap.