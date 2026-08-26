PSPV lleva a Antifraude "las relaciones de la promotora de apartamentos" de Benicalap "con PP y Ayuntamiento"

La concejala del PSPV-PSOE en consistorio de la capital valenciana Elisa Valía ha anunciado este miércoles que su grupo municipal ha decidido trasladar a la Agencia Valenciana Antifraude "las relaciones de la promotora de los apartamentos turísticos de la calle Carlos Cortina, en Benicalap, con el Partido Popular y el Ayuntamiento" y ha señalado que ha sido así "ante las circunstancias que rodean la tramitación de la licencia y la vinculación de su abogado con el PP".

Valía ha expuesto, en un comunicado, que "al margen de las posibles irregularidades relacionadas con las obras, la apertura de huecos hacia zonas comunes y fachadas del edificio y la negativa de la comunidad de propietarios a autorizar determinadas actuaciones en el patio interior, resulta imprescindible esclarecer la relación entre la empresa, su abogado y el gobierno municipal" que preside la alcaldesa María José Catalá (PP).

La representante del PSPV-PSOE ha reclamado "una investigación que permita conocer qué ocurrió durante la tramitación del expediente y por qué el Ayuntamiento terminó modificando su posición".

"Desde el Partido Socialista vamos a llevar a Antifraude el proyecto de apartamentos turísticos en la calle Carlos Cortina de Benicalap. Al margen de las irregularidades que tienen que ver con que la comunidad no ha dado permiso para la apertura de huecos recayentes a zonas comunes y en las fachadas del edificio, entendemos que debe investigarse con urgencia y con transparencia cuál es la relación de esta empresa y de su abogado, asesor del Partido Popular en el Senado, con el Ayuntamiento y con el Partido Popular de València", ha expuesto la edil.

Elisa Valía ha remarcado "la cronología del expediente". A este respecto, ha explicado que "la solicitud de licencia se presentó un día antes de la aprobación de la moratoria --de apartamentos turísticos--, mientras que posteriormente el Ayuntamiento denegó inicialmente la licencia".

"La empresa acudió entonces a los tribunales y, meses después, el Ayuntamiento modificó su posición y terminó otorgándole la licencia", ha añadido la concejal socialista, que ha apuntado que tras este cambio la empresa abandonó la vía judicial.

"Ya es sospechoso que presentaran la solicitud de licencia un día antes de la aprobación de la moratoria", ha remarcado Valía, que ha considerado que eso "demuestra que tenían información privilegiada de la mano de María José Catalá y su gobierno".

A su vez, ha aseverado que "además, resulta muy significativo que el Ayuntamiento denegara inicialmente la licencia", que "esta empresa acudiese a los tribunales" y que "meses después, cuando el Ayuntamiento modifica su posición y cede ante la presión de esta empresa otorgándole la licencia, la empresa abandona la vía judicial".

Elisa Valía ha asegurado que "el caso evidencia la necesidad de investigar las relaciones entre determinados intereses privados y el gobierno municipal en un ámbito especialmente sensible para los barrios como es la proliferación de apartamentos turísticos".

"Presiones"

"Estamos hablando de presiones al Ayuntamiento, de presiones al equipo de gobierno --formado por PP y Vox-- por parte de algunas empresas, presiones que al final tienen que pagar los vecinos y vecinas", ha manifestado la edil del PSPV-PSOE.

Valía ha agregado que "con todo esto hay una persona que está en los dos lados de la mesa, como asesor del Partido Popular y como representante de la empresa con intereses en estos apartamentos turísticos".

"De nuevo, nos encontramos ante personas vinculadas al Partido Popular que se sientan en ambos lados de la mesa, como ocurre permanentemente con --el edil de Grandes Proyectos y Contratación en la ciudad, José Marí-- Olano", ha continuado.

La concejala socialista ha exigido que "se esclarezca toda la tramitación y que el gobierno de Catalá dé explicaciones sobre su actuación ante un proyecto que afecta directamente a la convivencia y al futuro de Benicalap".

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"Intereses de quien especula"

"El Ayuntamiento debe actuar con transparencia y defender el interés general frente a cualquier presión o interés particular que pueda condicionar sus decisiones", ha resaltado. Asimismo, Valía ha considerado "urgente que salgan de los gobiernos las personas que no hayan venido a servir al interés general y que solo protegen descaradamente los intereses de quien especula con los barrios".