Sanidad detecta deficiencias graves en la piscina de Benicalap y pide sancionar a la concesionaria

Un nuevo informe de seguimiento de la Oficina de Higiene de las Aguas del Servicio de Sanidad y Consumo sobre la piscina municipal del Parque de Benicalap acredita que la mayor parte de los requerimientos impuestos por la autoridad sanitaria a raíz de las revisiones del 18 y 19 de junio continuaban sin solucionarse cerca de dos meses después, en la inspección realizada el 6 de agosto. Ante esta situación, Sanidad propone sancionar a la empresa concesionaria. Compromís per València exige explicaciones urgentes a la concejala de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil, "que no solo minimizó el problema, sino que acusó a Compromís de generar alarma", lamenta la concejala Eva Coscollà.

Cabe recordar que en el informe de junio Sanidad explicaba que no existía sistema de desinfección del agua del pozo en la caseta donde está ubicado. "Tampoco existe sistema de desinfección del agua del pozo en las instalaciones de la piscina, por lo que se constata que el agua del pozo no se desinfecta antes de entrar en los vasos", señalaba el texto del servicio municipal. Del informe se desprendía que la piscina municipal del parque de Benicalap estaba afectada por la presencia de bacterias compatibles con un origen fecal. Y afeaba que las instalaciones se habían abierto al público sin disponer de los resultados analíticos necesarios para conocer el estado de salubridad del agua y certificar que dicha agua es apta para el baño.

Más tarde, en el nuevo informe de principios de agosto, la inspección constata que todavía no se había instalado el sistema de tratamiento de agua requerido, que persistían los problemas en los equipos de control y dosificación, que no se habían aportado los informes y certificados exigidos, que seguían sin clausurarse puntos de acceso al agua de pozo, que no se había realizado el vaciado y desinfección obligatorios del vaso grande y que el personal de mantenimiento continuaba sin la formación requerida.

La misma inspección da por acreditado que el gestor de la instalación desatendió el requerimiento de cierre cautelar dictado por la autoridad sanitaria y mantuvo abierto al público uno de los vasos. Por ello, los técnicos califican los hechos de "infracción muy grave" y reiteran la petición de incoar un expediente sancionador contra la empresa gestora, Aquaval.

La concejala de Compromís Eva Coscollà recuerda que, cuando la coalición hizo público el informe inicial en julio, el gobierno de María José Catalá intentó minimizar los hechos y los vinculó a un episodio puntual de contaminación. "El nuevo informe confirma que no estábamos ante una incidencia puntual", sostiene Coscollà. "La misma Inspección de Sanidad continúa acreditando, semanas después, incumplimientos muy graves de la normativa, y concluye que se mantuvo abierta una instalación pese a un requerimiento de cierre cautelar."

Para la concejala valencianista, el nuevo documento desmonta la defensa que hizo entonces el gobierno municipal: "El problema no era un incidente puntual ni una cuestión ya resuelta. El problema es que la autoridad sanitaria detectó deficiencias graves, ordenó medidas correctoras, y casi dos meses después gran parte de ellas continuaban sin cumplirse. Eso es lo que acredita la inspección municipal."

Compromís lamenta que la piscina abra "sin todas las garantías"

Compromís considera especialmente grave que la Fundació Esportiva Municipal conociera las advertencias y requerimientos de Sanidad y que, pese a ello, se trasladara un mensaje de normalidad a la ciudadanía. "La ciudad no puede permitir que se abra o se mantenga abierta una piscina municipal sin todas las garantías exigidas por la normativa sanitaria", añade Coscollà. "Hablamos de una instalación utilizada diariamente por cientos de personas, muchas de ellas niños y adolescentes. Rocío Gil debe explicar qué falló, quién asumió las decisiones y qué responsabilidades se derivarán de unos hechos que la propia inspección califica de muy graves."

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