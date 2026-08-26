València prepara la restauración de la cúpula y las cubiertas del Mercado Central

El Mercado Central es uno de los edificios más delicados de la ciudad y precisa de actuaciones si no urgentes -no se cae a pedazos- sí necesarias o más que necesarias para que tenga la consideración que precisa su singularidad centenaria. Sin embargo, es una labor que va para largo por las trabas que impone el ser un Bien de Interés Cultural. Tanto es así, que la principal necesidad, la climatización, se está acometiendo no con una renovación completa, sino a base de mejoras más ambulatorias y rápidas de ejecutar, evitando la sustitución completa del equipamiento, que ahora se considera que no está en tan mal estado como para llevar a cabo su reposición, como sí que se ha hecho en otros mercados municipales -este mismo mes han "volado" ya los nuevos aparatos para ser instalados en el Mercat de Russafa-, pero que estaba funcionando muy por debajo de su capacidad.

Obras en la fachada

El pasado mes de abril se anunció una actuación general sobre la fachada, con una inversión importante de 600.000 euros, para llevar a cabo una limpieza y restauración sobre todo de las lamas de cristal, ennegrecidas por la contaminación acumulada (y cuyos trabajos deberían empezar ya este mismo año). Y ahora, el consistorio acaba de anunciar la adjudicación del contrato pata "estudiar y preparar la reparación" de las patologías de la cubierta del Mercat. Esta actuación permitirá identificar el alcance de los daños y definir las soluciones .

El contrato se ha adjudicado a María Elisa Moliner Cantos por 58.981,45 euros e incluye las labores propias de estos contratos: la redacción del estudio, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, además de la dirección facultativa de las futuras obras y elaboración de la documentación técnica necesaria para contratar la intervención una vez finalice esta fase.

El estudio examinará el conjunto de la cubierta por el interior y por el exterior. Se revisará el intradós, la parte interior visible desde el mercado, y el extradós, la zona exterior, para localizar y evaluar las patologías existentes. De todos estos elementos, el más importante, obviamente, es lo tocante a la cúpula, el elemento más emblemático del edificio, y uno de sus grandes atractivos.

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El contrato tendrá una duración de siete meses desde su formalización y no contempla prórrogas. Al concluir los trabajos, el Ayuntamiento podrá licitar las obras de reparación.