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Alerta en el Saler: Emergencias envía un Es Alert para decretar la evacuación de los vecinos

Protección Civil ha enviado una alerta Es Alert que confirma la evacuación del pueblo y los cámpings ante el avance de las llamas.

Envían un Es Alert para evacuar El Saler por el incendio

Envían un Es Alert para evacuar El Saler por el incendio

José Manuel López

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Anna Mora

Protección Civil acaba de enviar un mensaje Es Alert a la zona afectada por el incendio que desde hace unas horas está afectando la Devesa del Saler. En el mensaje, que el consistorio había solicitado hace apenas unos minutos, se confirma la evacuación del pueblo del Saler y los cámpings situados junto a él. Se decreta también que la evacuación se realizará a través de la carretera CV-500 hacia València y que quienes no dispongan de vehículo propio serán trasladados por autobuses de la EMT desde la rotonda situada junto al centro de exámentes de la DGT.

Los vecinos serán trasladados a la Font de Sant Lluís y a la Alquería del Basquet.

El incendio obliga a evacuar el pueblo del Saler: así se vive la emergencia, en imágenes

El incendio obliga a evacuar el pueblo del Saler: así se vive la emergencia, en imágenes

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El incendio obliga a evacuar el pueblo del Saler: así se vive la emergencia, en imágenes. / J. M. López

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Ante la evolución del incendio en El Saler, el Ayuntamiento de València ha decidido habilitar la Alquería del Basket y la Fonteta para los desalojados del municipio del Saler. La Alquería del Basket ya fue uno de los puntos que se habilitó durante la dana.

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