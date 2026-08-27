Alerta en el Saler: Emergencias envía un Es Alert para decretar la evacuación de los vecinos

Protección Civil acaba de enviar un mensaje Es Alert a la zona afectada por el incendio que desde hace unas horas está afectando la Devesa del Saler. En el mensaje, que el consistorio había solicitado hace apenas unos minutos, se confirma la evacuación del pueblo del Saler y los cámpings situados junto a él. Se decreta también que la evacuación se realizará a través de la carretera CV-500 hacia València y que quienes no dispongan de vehículo propio serán trasladados por autobuses de la EMT desde la rotonda situada junto al centro de exámentes de la DGT.

Los vecinos serán trasladados a la Font de Sant Lluís y a la Alquería del Basquet.

El incendio obliga a evacuar el pueblo del Saler: así se vive la emergencia, en imágenes. / J. M. López

El Ayuntamiento de València habilita la Alquería del Basket y la Fonteta para los desalojados.

Ante la evolución del incendio en El Saler, el Ayuntamiento de València ha decidido habilitar la Alquería del Basket y la Fonteta para los desalojados del municipio del Saler. La Alquería del Basket ya fue uno de los puntos que se habilitó durante la dana.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, las llamas han alcanzado el parking de la antigua discoteca Bunty, situado en la entrada de la localidad, en una zona próxima a varios naranjos secos. El fuego continúa avanzando por este entorno y se encuentra cada vez más cerca del núcleo urbano.