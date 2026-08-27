El Ayuntamiento convoca a los vecinos afectados por los apartamentos turísticos de Benicalap

El Ayuntamiento de València ha llegado a una conclusión evidente: la construcción simultánea de apartamentos turísticos en una misma zona de la ciudad ha generado alarma social. Y sobre todo, a los vecinos. Agravado por la existencia de versiones contradictorias, relatos confusos y actuaciones, como mínimo, merecedoras de un análisis o de una explicación oficial.

Es por ello que el consistorio ha anunciado que el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, mantendrá el próximo lunes 31 de agosto una reunión con los vecinos "que se han personado o interesado" -una forma oficial de no decir "afectados"- por "los expedientes administrativos vinculados a las obras que se están realizando en los edificios de la calle Carlos Cortina número 2 y número 5 y en la calle Encarna Albarracín número 6 de València". Es decir, los que están en litigio.

Atención con técnicos

El concejal estará acompañado por técnicos municipales de Urbanismo y Licencias. "El objetivo de este encuentro es atender personalmente a los vecinos sobre los expedientes por los que se han interesado, así como informarles de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el Ayuntamiento". La reunión será en la sede municipal de la delegación de Urbanismo. Edificio Tabacalera.

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Las reformas para habilitación de bajos en complejos turísticos tiene soliviantado al vecindario. Sobre todo, por acciones como la irrupción en las zonas comunes o la intervención en el aparcamiento subterráneo, todo ello sin previo aviso, por parte de los autores de la reforma. Las fechas en las que se ha producido son, además, un auténtico problema para el gobierno municipal, como lo demuestra el hecho de que la oposición ha hecho de esta problemática un argumento de crítica imparable durante los últimos días, apelando a todas las cuestiones relacionadas con la misma: el procedimiento para la concesión de la licencia, los términos de la misma, la actuación de los responsables de la obra, la seguridad de la misma, y un largo etcétera.