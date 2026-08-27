El incendio en la Devesa del Saler obliga a desalojar una torre de pisos

Bomberos de València ha movilizado seis dotaciones, a las que se han incorporado tres medios aéreos de la Generalitat, para atender un incendio en la Gola de Pujol, junto a la antigua Venta de Toros y en una zona con bloques residenciales, la urbanización Aparwaks. El fuego ha obligado a desalojar la Torre 1 de esta urbanización por prevención por el humo.

Al operativo también se han incorporado una unidad terrestre y una unidad helitransportada del servicio autonómico de bomberos forestales, una brigada forestal, una ambulancia y una patrulla de la policía autonómica.

Según se observa en los vídeos facilitados por vecinos de Aparwaks, el incendio empieza a crecer pero parece estar acotado junto al cordón dunar y un área que ya fue calcinada años atrás. La columna de humo denso puede verse desde varios kilómetros de distancia. La Policía Local ha cortado la CV-500 y ha restringido los accesos.

El retén de bomberos del Saler está relativamente cerca de donde se ha desatado el incendio y el Ayuntamiento de València ha activado los cañones Sideinfo de forma preventiva para refrescar el parque natural y evitar males mayores. La alcaldesa María José Catalá ha pedido que nadie se acerque a la zona y que se sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias. "Máxima precaución para facilitar el trabajo de los equipos desplegados", ha reclamado a través de la red social X.

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Pese a la acumulación de temperaturas elevadas, con hasta cuatro olas de calor seguidas, estaba siendo un verano tranquilo para la Devesa del Saler. Sin embargo, todavía está demasiado cerca el recuerdo de los incendios que a finales de 2023 y principios de 2024 calcinaron cientos de hectáreas y desataron el pánico en las miles de personas que residente en el parque natural. Uno de estos incendios obligó a desalojar varios bloques de Aparwaks.