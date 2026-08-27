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Desalojan la playa del Saler por el fuego de la Devesa

Las autoridades han ordenado la evacuación de los bañistas y establecimientos de la zona ante la proximidad de las llamas a los edificios.

Bañistas desalojados de la playa del Saler

Bañistas desalojados de la playa del Saler

J.M. López

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Anna Mora

Máxima alerta en el Saler y la Devesa. El fuego que amenaza el parque natural y ha obligado a cortar la CV-500 y a desalojar un bloque de viviendas también ha obligado a decretar el cierre y desalojo de la playa, una de las mas concurridas de los arenales de la capital.

La orden de desalojo de la playa ha llegado al poco de que las llamas llegasen a unos metros de los edificios. Varios agentes de la policía local han comenzado a movilizar a los bañistas y a evacuarlos del arenal para que abandonasen la zona lo antes posible. También se ha desalojado una arrocería

Las autoridades ordenan la salida de los bañistas y establecimientos de El Saler

Poco a poco, los bañistas también están siendo desalojados, al igual que los restaurantes y chiringuitos, hasta llegar al antiguo polideportivo del Saler. Las autoridades piden que se mantenga la calma y que nadie se detenga, con el objetivo de que la operación de salida sea «lo más fluida posible».

Cargados con las sombrillas y las sillas, los bañistas aseguran sentirse tranquilos pese al fuego: “Estamos tranquilos, pero nos queremos ir de aquí ya”, declara una familia a la salida de la playa.

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Algunos vecinos desalojados se han ido a València y otros han salido de la zona por una carretera secundaria que da a algunos estaurantes. El bloque desalojado tiene más de 50 viviendas y entre los residentes empieza a cundir el temor de un fuego provocado. Las llamas se han desatado en la parte norte de la torre y avanzan hacia el mar. Al otro lado de la carretera ha pendido otro pequeño foco, pero los bomberos lo han extingudo rápido. Los cañones del sistema Sideninfo siguien funcionando y los medios aéreos no paran de lanzar cubas sobre las llamas.

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