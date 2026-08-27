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El fuego calcina 31 hectáreas de la Devesa del Saler

El fuego calcina 31 hectáreas de la Devesa del Saler

José Manuel López

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El fuego calcina 31 hectáreas de la Devesa del Saler

José Manuel López

València
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El incendio declarado ayer a las 13 horas en la Gola de Pujol calcinó 31 hectáreas y obligó a evacuar la pedanía del sur, una torre residencial y varios campings. Las llamas avanzaron inicialmente hacia la playa, pero un giro del viento descontroló el fuego y reavivó los fantasmas del pasado: hasta once incendios en 2023 y 2024, presuntamente provocados, arrasaron decenas de hectáreas en el pulmón verde de València

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