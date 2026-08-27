El incendio del Saler desde València: olor a quemado y una densa columna de humo

El incendio originado este mediodía en la Devesa del Saler ha avanzado hacia el núcleo urbano, lo que ha obligado a evacuar a los vecinos y a desalojar los campings situados en el entorno natural. Las personas evacuadas han sido trasladadas a la Fonteta y l’Alqueria del Basket, habilitadas como puntos de acogida.

La evolución de las llamas ha provocado que, desde primera hora de la tarde, una densa columna de humo sea visible desde distintos puntos de València, acompañada en algunas zonas por el olor provocado por el incendio. La humareda puede apreciarse, entre otros lugares, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desde donde se observa con claridad el avance del fuego.

El humo también se ha hecho visible para los conductores que circulan por los principales accesos a la ciudad. Desde la V-30 puede contemplarse igualmente la columna generada por el incendio.

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El humo desde la V-30. / Levante-EMV

Por otra parte, uno de los puntos que más preocupa por la proximidad del fuego es Pinedo, localidad vecina de El Saler, desde donde también se ve el humo y el olor es máximo. La emergencia también está afectando a la circulación en esta zona, con la CV-500 cortada al tráfico para facilitar las labores de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad.