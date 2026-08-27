María José Catalá, sobre el incendio de El Saler: "Se han quemado unas 48 hectáreas, pero si el viento nos ayuda, lo controlaremos pronto"

El incendio de El Saler avanza y ya afecta a una superficie de unas 48 hectáreas. Así lo ha confirmado la alcaldesa de València, María José Catalá, y el inspector de Bomberos del Ayuntamiento, David Roca, en una comparecencia conjunta.

La alcaldesa ha asegurado que el fuego se encuentra activo, pero su evolución dependerá en gran parte del viento. "Me acojo al optimismo de que si el viento nos ayuda, queremos decir pronto que la situación está totalmente perimetrado", ha declarado. En la emergencia están trabajando todos los parques de la ciudad y de Consorcio, así como la UME, según ha informado la edil. "Hemos visto oportuno pasar al nivel 2 y así lo he comunicado al Conseller".

En el mismo sentido se ha pronunciado David Roca, inspector de Bomberos del Ayuntamiento: "El incendio está activo, pero somos ligeramente optimistas de poder controlarlo pronto. Mientras haya luz y puedan trabajar los medios aéreos vamos a intentar cortar su avance", ha afirmado. Y ha añadido que según las primeras estimaciones de Bomberos, están afectadas "unas 48 hectáreas" y ha asegurado que por el momento se desconocen las causas.

Levante-EMV

El conseller Juan Carlos Valderrama, por su parte, asegura que el fuego no afecta al casco urbano, “pero se ha evacuado por prevención”. El conseller ha llamado a la calma y ha asegurado que está garantizada la seguridad de los ciudadanos. “Se ha evacuado como medida preventiva, porque en los incendios forestales siempre tenemos que defender en primer lugar a las personas, pero no ha afectado para nada lo que es el casco urbano”, explica.

Valderrama recuerda que actualmente están trabajando para extinguir el incendio “todos los servicios de bomberos municipales, la unidad militar de emergencias, 12 medios aéreos y más de 200 efectivos de los distintos cuerpos que actúan en la emergencia”.

También ha querido agradecer la colaboración de la ciudadanía “por el proceso de evacuación, con la máxima tranquilidad”.

Desalojo "tranquilo y rápido"

La alcaldesa ha confirmado que se ha evacuado a 30 personas de la torre y 120 en el pueblo de El Saler, más los que se han ido en vehículos propios, y asegura que "el desalojo ha sido tranquilo y rápido".

"El desalojo de la torre del Saler se ha hecho por evitar la inhalación de humo de sus vecinos. Eran 30 personas. Y después, al cambiar el viento y tener todos los efectivos disponibles, hemos visto necesario desalojar preventivamente el pueblo del Saler por el mismo motivo", ha afirmado Catalá. "Todas las personas evacuadas han sido llevados a la Alquería del Basket y están atendidas", y ha confirmado que las llamas no han llegado al pueblo, "pero debíamos mandar el EsAlert. Estarán evacuados hasta que veamos que las cosas están mucho mejor".