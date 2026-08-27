Se moviliza la UME para combatir el incendio de El Saler

Se incorpora la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción del incendio declarado en la Devesa del Saler. Emergencias ha elevado al nivel 2 del PEIF, lo que permite la activación de la unidad estatal.

Tal como informan en sus redes sociales, unidades del Tercer Batallón de Intervención en Emergencias han salido de su base en Bétera para sumarse a las misiones de extinción del incendio forestal declarado a primera hora de esta tarde. Los efectivos se han movilizado tras la solicitud de la dirección de la emergencia.

El fuego se ha declarado en la zona de la Gola de Pujol y ha obligado a desalojar la población de la pedanía de València, así como de sus campings y playas.

Son varias decenas de efectivos de Bomberos de València y de la Generalitat, además de la UME, con medios terrestres y aéreos los que se encuentran trabajando en sofocar el fuego y evitar que avance hacia las zonas residenciales próximas.

Desalojo y Es-Alert

Protección Civil ha enviado un mensaje Es Alert sobre las 17:15 horas a la zona afectada por el incendio. En el mensaje, que el consistorio había solicitado unos minutos antes, se confirma la evacuación del pueblo del Saler y los campings situados junto a él. Se decreta también que la evacuación se realizará a través de la carretera CV-500 hacia València y que quienes no dispongan de vehículo propio serán trasladados por autobuses de la EMT desde la rotonda situada junto al centro de exámentes de la DGT.

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La Guardia Civil trabaja en la evacuación del pueblo con 7 patrullas de Seguridad Ciudadana y seis de Tráfico. Los vecinos son trasladados a la Font de Sant Lluís y a la Alquería del Basquet.